Mediaset e Endemol, “tempesta”: nervi tesi sul caso Signorini, retroscena

Nervi tesi tra Mediaset e Endemol dopo la polemica su Alfonso Signorini. Stavolta non si tratta di uno scivolone fatto da uno dei concorrenti, sui quali per certi versi la produzione può sorvolare, ma sul capitano della nave. Al volto del programma non sono concessi errori? Così pare, o almeno non uno che scateni una bufera come quella scoppiata dopo la frase sull’aborto di Signorini. Una bufera che ha coinvolto ogni piano, dai social alla televisione fino alla politica: molti si sono rivoltati contro il conduttore, altri lo hanno difeso e sostenuto ribattendo sulla libertà di pensiero e di opinione.

La libertà di pensiero di Signorini non è in discussione, in realtà, ma lo è il suo aver parlato a nome di altri non definiti. “Noi siamo”, ha pronunciato il conduttore in diretta su Canale 5 e per questo molti si sono chiesti: “A nome di chi parla?”. Diverso sarebbe stato se avesse detto “Io sono”. Di sicuro ci sarebbe stata comunque una polemica, ma di portata minore. Dopo che è esplosa la bomba, la società Endemol ha emesso un comunicato molto duro prendendo le distanze dal conduttore.

Nella nota diffusa si legge che la Endemol pur rispettando le opinioni di tutti prende le distanze dalla “sua personale opinione”, rivolgendosi a Signorini. Quindi hanno sottolineato che in ogni gruppo di lavoro come in ogni comunità possono esserci diverse opinioni. Poi c’è stata la risposta del conduttore: Signorini si è difeso su Twitter parlando di rispetto e difesa della libertà di pensiero. Stavolta però ha precisato: “Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”. Potrebbe sembrare una incomprensione, insomma Alfonso ha sbagliato a parlare per un “noi” anziché per sé stesso e basta, ma è scoppiata una tempesta.

Ebbene, oggi Dagospia ha riportato un retroscena su Mediaset e Endemol: sono in guerra? Per il momento si parla di aria di tempesta per il comunicato della Endemol “uscito un po’ troppo frettolosamente”. Non si sa se sia proprio il comunicato su Signorini ad aver scatenato la tempesta, ma se non quello allora quale? Non resta che attendere ulteriori sviluppi. Tra il pubblico c’è già chi si domanda se questi disguidi tra Mediaset e Endemol non portino alla chiusura anticipata del GF Vip 6, nonostante sia stato già annunciato il prolungamento. Difficile che accada, ma chi può dirlo.