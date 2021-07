Mediaset, due nuovi programmi dal 26 luglio: conduttrici scelte e dettagli

Mediaset è attivissima anche d’estate, periodo in cui anche la televisione di solito va in vacanza. Nelle scorse ore i vertici del Biscione hanno annunciato che a breve, a partire da lunedì 26 luglio, inizieranno due nuovi programmi. Si tratta di trasmissioni entrambe legate all’informazione ‘pura’ ed entrambe affidate a volti femminili. Inoltre in tutti e due i casi ci sarà la ‘regia’ di Videonews, la testata dedicata alle notizie che opera sui canali dell’azienda berlusconiana.

Morning News nello spazio di Mattino Cinque: Simone Branchetti alla guida del nuovo talk

Canale Cinque vedrà quindi il decollo di Morning News, che va ad inserirsi nello spazio di Mattino Cinque, da inizio estate coperto da una serie di documentari. Mediaset ha dato la guida del talk show a Simona Branchetti, che sarà in diretta ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11 (a seguire ci saranno le puntate di Forum). La Branchetti è una giornalista professionista dal 2005 ed è un volto già familiare per il pubblico del Biscione visto che è uno dei mezzibusti del TG5. In precedenza ha lavorato per la ‘concorrenza’, andando in onda con Sky TG24.

Su Rete Quattro sbarca Controcorrente: condurrà Veronica Gentili

L’altra novità riguardante il palinsesto estivo delle reti berlusconiane è quella che porta il titolo Controcorrente, che sarà trasmesso su Rete Quattro. Una scelta che conferma una volta di più come i vertici aziendali di Cologno Monzese vogliano continuare a puntare sull’informazione per quel che concerne il terzo canale Mediaset.

Il talk andrà in onda ogni lunedì in prima serata, a partire dalle ore 21.20. A guidarlo ci sarà Veronica Gentili, già timoniera della trasmissione Stasera Italia. La Gentili, in passato, si è fatta conoscere dai telespettatori grazie alle sue partecipazioni in qualità di opinionista ai talk di La7 Piazzapulita, Coffee Break, L’aria che tira, oltre a quello su Rete Quattro Dalla vostra parte.

La Gentili è iscritta all’albo dei giornalisti dal 2015 e in diverse occasioni ha anche fatto delle incursioni cinematografiche, recitando ad esempio in Come te nessuno mai, Provaci ancora prof!, Third Person.