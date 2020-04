Stasera Italia, Veronica Gentili: no ospitate di Feltri. “Le parole pesano”

La conduttrice di Stasera Italia commenta la ormai nota polemica del Sud scatenata dal giornalista di Libero e frena sull’ipotesi di invitarlo nel suo programma

Stando a quanto appreso dal portale Blogo, la conduttrice di Stasera Italia, Veronica Gentili, nel corso di una diretta Instagram con Claudio Guerrini, speaker di Rds e volto televisivo, ha espresso la sua opinione sulla polemica venutasi a creare dopo le esternazioni di Vittorio Feltri nel programma Fuori dal coro di Mario Giordano. Tra i due non sembra correre buon sangue, visti i precedenti. Qualche anno fa, infatti, si venne a creare un’acceso diverbio in seguito ad alcune parole pronunciate dalla conduttrice durante un fuorionda. Qualche tempo dopo, la Gentili fu protagonista di una gaffe durante la trasmissione: in tale occasione, il giornalista non perse l’occasione di ironizzare dell’accaduto su Twitter. Ad oggi, la donna sembra abbia voluto togliersi qualche vecchio sassolino dalla scarpa criticando Feltri dopo l’uscita infelice sui Meridionali.

“Le parole pesano, soprattutto in televisione. L’ho imparato a mie spese”

Dopo la breve premessa “Io e Feltri è bene se camminiamo su due binari paralleli che non si incontrano mai”, la donna ha fortemente criticato il giornalista: “Bisogna muoversi con garbo, se no si diventa degli elefanti in una cristalleria e questo è molto pericoloso. Questi sono i prezzi in cui si incorre nel momento in cui si cerca di essere sempre un po’ estremi nel modo di esprimersi. Stiamo vivendo un momento di inasprimento dei toni tra Nord e Sud. Andare in questo momento a mettere il dito in questa piaga e ad esprimersi su questioni come queste in una maniera un po’ superficiale credo che sia estremamente controproducente. Se tutto va liscio, uno si becca l’applauso, se la frase viene colta e presa male, diventa uno spunto polemico fortissimo”.

La Gentili non vuole Feltri a Stasera Italia

Infine lo speaker ha chiesto se fosse mai possibile vedere il direttore di Libero come ospite a Stasera Italia su Rete 4, il talk di approfondimento politico che la Gentili conduce nel weekend insieme a Giuseppe Brindisi. La conduttrice ha risposto riferendosi a quanto accadde dopo il fuorionda trasmesso dal tg satirico Striscia La Notizia: “Dopo il nostro scaz.o epico, dopo il fuorionda, dopo che lui si è comportato molto male con me, direi che stiamo bene ognuno per la sua strada. Io non sono abituata a parlare di lui, lui spesso parla di me, ma va bene così”.