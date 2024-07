Mediaset, dramma: morto all’improvviso Bassanini, d’Urso distrutta

Grave lutto in casa Mediaset. All’improvviso, a 62 anni, è morto lo scenografo di molti programmi, Roberto Bassanini. A stroncarlo un’emorragia cerebrale inaspettata. Tra le prime a esprimere cordoglio c’è stata Barbara d’Urso che ha lavorato per anni con Bassanini ai tempi in cui conduceva Pomeriggio Cinque. La conduttrice campana, tramite una storia Instagram, ha inoltre rivelato che l’uomo le è stato vicino anche privatamente nel corso dell’ultimo anno, un periodo difficile e complesso per la lei che è stata defenestrata in modo totalmente inaspettato dal Biscione rimanendo ferma ai box per tutta la stagione televisiva.

“L’ho appena saputo e ho il cuore spezzato”, ha scritto l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque. “Per anni – ha aggiunto – abbiamo lavorato insieme, vicini, fianco a fianco, scegliendo per per pezzo ogni scenografia delle mie trasmissioni”. “Un uomo dolcissimo. Ed hai continuato ad essermi vicino e a supportarmi anche nell’ultimo anno. Non ti dimenticherò mai”, ha concluso la conduttrice napoletana.

A rendere note le cause del decesso del 62enne, che tra le altre cose ha lavorato per anni anche a Mattino Cinque, è stato il creator Matteo Rivolta. Non appena è stata diffusa la tragica notizia in tantissimi hanno commentato con tono addolorato la scomparsa di Bassanini. Moltissimi, tra coloro che lo hanno conosciuto, hanno sottolineato quanto lo scenografo fosse una persona perbene, educata, umile e disponibile.

Mediaset, i precedenti lutti nel 2024: addio a Silvia Pizzi e a Carlotta Dessì

Lo scorso marzo il mondo della tv si è ritrovato a versare lacrime per un altro grave lutto. A soli 42 anni è morta Silvia Pizzi, hair Stylist di Mediaset che per anni ha curato i look di tante star del piccolo schermo italiano. La donna ha combattuto contro una grave malattia prima di spegnersi. Sono stati tantissimi i volti noti che l’hanno commemorata una volta saputo del decesso. Da Mara Venier a Gerry Scotti, passando per Barbara d’Urso, Alba Parietti e tanti altri hanno espresso cordoglio per la dipartita della giovane donna.

Poche settimane prima si è verificato un altro dramma in casa Mediaset. A febbraio è venuta a mancare la giovane giornalista Carlotta Dessì, che è stata anche inviata per Pomeriggio Cinque. Si è spenta a soli 35 anni dopo una strenua e coraggiosa lotta contro una patologia. La sua esperienza di vita l’aveva anche raccontata in tv.