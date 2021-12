Mediaset, deciso il futuro di Barbara d’Urso e Panicucci: la nota ufficiale

Mediaset svela le sue carte per il periodo festivo e fa chiarezza sul futuro di Barbara d’Urso e Federica Panicucci, le due conduttrici big su cui nei giorni scorsi sono circolate parecchie voci circa il loro futuro a Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Il Biscione, tramite un comunicato stampa ufficiale, ha di fatto confermato ciò che hanno raccontato le ultime indiscrezioni. La 64enne napoletana, dopo la pausa natalizia, riprenderà il timone del suo talk. Per la compagna di Marco Bacini, invece, non ci sarà alcun rientro a Mattino Cinque a gennaio. Il talk, almeno fino al 4 febbraio, proseguirà con la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi. Non chiaro invece il futuro della Panicucci che intanto si gode qualche giorno di vacanza in vista dell’impegno di Capodanno che la vedrà protagonista sulla rete ammiraglia Mediaset.

Videonews, rende noto Mediaset, con un importante sforzo giornalistico e produttivo accende due nuove trasmissioni: Mattino Cinque News, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e Pomeriggio Cinque News, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Da lunedì 17 gennaio Barbara d’Urso tornerà a guidare Pomeriggio Cinque.

Mediaset, novità e conferme del palinsesto natalizio

I vertici del Biscione fanno inoltre sapere che sempre in questi giorni sono iniziate le nuove trasmissioni in HD di Studio Aperto, Tg4, Tgcom24 e Sport Mediaset dal nuovo hub tecnologico di Cologno Monzese, dedicato esclusivamente ai programmi giornalistici. In più, per tutto il periodo natalizio sarà in onda senza interruzioni l’access prime time: Retequattro, Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, e Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Prosegue anche nel prime time del mercoledì Zona Bianca, il cui timone resterà tra le mani di Giuseppe Brindisi.

Di seguito, il calendario degli altri approfondimenti giornalistici di prima serata su Retequattro.