Barbara d’Urso e Panicucci: una salva, l’altra fuori. Come cambia Canale 5

Federica Panicucci e Barbara d’Urso, già da gennaio 2022, fuori da Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. La voce è stata messa in circolo da Dagospia nei giorni scorsi, non trovando conferme ma neppure smentite. La situazione pare abbia avuto un’evoluzione, con i vertici Mediaset che avrebbero corretto un poco il tiro su una delle due ‘regine’ di Canale Cinque. A illustrare il quadro aggiornato è Francesco Canino, giornalista esperto di dinamiche e retroscena televisivi. Secondo Canino a salvarsi sarebbe la d’Urso, che da gennaio, dopo le feste natalizie, dovrebbe tornare in sella al talk feriale pomeridiano. Non dovrebbe invece riprendere il timone di Mattino Cinque la Panicucci.

“Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute, confermata l’uscita della Panicucci, mentre Barbara D’Urso tornerà a gennaio”. Questo il tweet con cui il giornalista Canino ha spiegato le ultime mosse della dirigenza della rete ammiraglia del Biscione.

Per il momento, quindi, la conduttrice campana può tirare un sospiro di sollievo. Diversa la situazione di Federica Panicucci, che rimane comunque sotto contratto Mediaset. Laddove sia confermata la sua fuoriuscita da Mattino Cinque, resta da capire dove sarà ‘ricollocata’.

La rivoluzione di Mediaset: perché si stanno via via tagliando conduzioni storiche

A Mediaset, da quest’estate, c’è in atto una vera e proprio rivoluzione. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro quando ha dettato la nuova linea: stop all’infotainmet, non è più tempo di show in cui si mescola cronaca, gossip e quant’altro. La prima vittima è stata Barbara d’Urso che si è vista tagliare Domenica Live e Live – Non è la d’Urso in un sol colpo.

Quando furono annunciate le archiviazioni dei due talk, i più attenti notarono che Federica Panicucci a Mattino Cinque faceva anch’ella infotainment. Eppure era stata confermata. Ora però, proprio per via del ‘diktat’ aziendale, è probabile che dovrà lasciare la trasmissione mattutina a Francesco Vecchi, giornalista professionista che si dedicherà principalmente alle news.

Inoltre i vertici di Cologno Monzese stanno conducendo una politica molto mirata sulle retribuzioni. Anche qui c’è già stata una ‘vittima’ illustre: Alessia Marcuzzi. Alla presentatrice romana è stato chiesto di condurre un paio di programmi, ma le sue richieste economiche non avrebbero trovato il benestare dell’azienda. Così dopo 25 anni di onorato servizio, la Pinella si è ritrovata orfana di qualsivoglia show.

“Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”, commentava Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei palinsesti Maediaset quest’estate.