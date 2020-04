Mediaset, colpaccio: ecco la data ufficiale di ‘Animali fantastici 2’

Mediaset annuncia il ‘colpaccio’: trasmetterà ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’, c’è la data ufficiale

Nella giornata di ieri, Mediaset ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere in tempi record ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’ e tutta la saga di ‘The Hunger Games’. Oggi arriva il primo regalo per gli affezionati del primo titolo: c’è la data ufficiale. Il Biscione, attraverso i suoi canali social, ha infatti reso noto che ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’ sarà mandato in onda il 20 aprile 2020, quindi lunedì prossimo. “Missione compiuta: lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5 l’attesissimo ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’ in super anteprima rispetto ai normali tempi di uscita; è stata dura ma ce l’abbiamo fatta”. Questa la nota dell’azienda che farà felici molti fan della pellicola.

Mediaset pensa alla stagione che verrà

Ora, resta da capire quando sarà dato l’annuncio della data di messa in onda di tutta la saga di ‘The Hunger Games’. Visti i tempi record in cui Mediaset è riuscita a mettere a segno il colpaccio di ‘Animali Fantastici’, gli amanti delle avventure dei personaggi partoriti dalla fervida immaginazione della scrittrice Suzanne Collins possono stare tranquilli. Nel frattempo, i vertici aziendali continuano a lavorare anche al palinsesto della prossima stagione tv. Una stagione che, al momento, è piena di incognite. Si sta infatti cercando di capire come si evolverà la questione relativa alle norme anti contagio. Questione che interessa da vicino tutta Italia e, perciò, anche le trasmissioni televisive. Al netto di tutto questo, qualcosa si muove.

Niente Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso a settembre. A Mattino 5 torna Federica Panicucci

A Mattino 5, quasi sicuramente, sarà confermata Federica Panicucci anche nella prossima stagione. Niente da fare, invece, per una versione in formato weekend del talk. Rumors di palazzo avevano raccontato di una possibile trasmissione guidata dal tandem Adriana Volpe – Michele Cuccuzza. Pare invece che il progetto non prenderà piede. A rivelarlo è stato Dagospia che ha inoltre reso noto che il Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso, previsto per settembre, salterà con ogni probabilità.