Grande Fratello Nip, stop a Barbara d’Urso. Temptation al via: il gossip

Grande Fratello Nip, stop a Barbara d’Urso. Temptation Island Nip e Vip al via: ecco come saranno gestiti i concorrenti, il gossip

C’è chi va e c’è chi viene, c’è chi rimane fermo ai box e chi ingrana la marcia. Il Grande Fratello Nip sembra destinato a essere ulteriormente rimandato a data da destinarsi e quindi non sarà organizzato per la fine dell’estate, come aveva invece dichiarato Barbara d’Urso a fine febbraio (“A settembre parte il mio Grande Fratello”, confessava la conduttrice napoletana a Italia Oggi). A darne notizia è stato Dagospia che, inoltre, afferma che Temptation Island – sia in versione Vip sia in versione Nip – si farà. Maria De Filippi e il suo fido ‘discepolo’ Filippo Bisciglia possono quindi dormire sonni tranquilli. Anche Alessia Marcuzzi che sarà alla guida della terza stagione Vip del reality.

GF Vip salta, Temptation e il problema dei contatti fisici

“”A settembre parte il mio Grande Fratello’ aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti così non dovrebbe essere” si legge su Dagospia che aggiunge: “Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip.” Come? Senza contatti o con? “Il programma dei sentimenti – spiega sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino – non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe a essere messo in quarantena prima delle registrazioni?”. D’altra parte che lo show delle tentazioni non fosse stato eliminato dal palinsesto di Mediaset lo ha detto di recente anche Raffaella Mennoia, autrice del programma nonché braccio destro di Maria De Filippi.

Temptation Island Nip, il tempo stringe

Resta da capire in che modalità Temptation sarà organizzato. In particolar modo quello nip, che è atteso nel pieno dell’estate (per il vip ci sono ancora diversi mesi di attesa e la situazione ‘prevenzione anticontagio’ potrebbe in qualche modo trovare una soluzione da qui a settembre/ottobre).