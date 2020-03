Mediaset, Coronavirus: il 31 marzo minuto di silenzio alle ore 12

Coronavirus: domani 31 marzo minuto di silenzio sulle reti Mediaset alle ore 12

Mediaset si accoda all’iniziativa dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per commemorare le vittime da Coronavirus. Nel corso della giornata è arrivata anche il comunicato ufficiale della Rai, la quale ha dichiarato di aderire al minuto di silenzio. Pochi istanti fa, anche l’azienda del Biscione ha rilasciato una nota ufficiale in cui ha comunicato che domani, in data 31 marzo alle ore 12, su tutte le reti Mediaset regnerà il silenzio assoluto. Tantissimi i comuni che hanno dichiarato di partecipare all’evento.

La nota ufficiale Mediaset: “31 marzo ore 12 silenzio assoluto”

Pochi minuti fa, l’azienda del Biscione ha pubblicato un comunicato sui principali social per comunicare che nella giornata di domani verrà osservato il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19. “Un minuto di silenzio assoluto su tutte le reti Mediaset domani dalle 12.00 alle 12.01. E una semplice scritta che si compone sullo schermo: ‘Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari’. Così, Mediaset aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. Sarà il nostro modo, domani, di esporre la bandiera a mezz’asta”.

Anche la Rai si ferma

Anche le reti del servizio pubblico aderiscono all’iniziativa lanciata dall’ANCI e domani 31 marzo 2020 rispetterà un minuto di silenzio in memoria dei deceduti. “La Rai raccoglie l’invito dell’Anci: domani, martedì 31 marzo, alle 12 le reti generaliste e la radio osserveranno un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari”, questa la nota ufficiale divulgata nelle scorse ore dalla Rai.