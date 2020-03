La Rai si ferma: minuto di silenzio il 31 maggio, l’adesione all’iniziativa Anci

Tv e radio della Rai si fermano: minuto di silenzio il 31 maggio, l’adesione all’iniziativa Anci

La Rai aderisce all’iniziativa lanciata dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e domani 31 marzo 2020 rispetterà un minuto di silenzio. Alle ore 12.00 le reti generaliste del servizio pubblico e i suoi canali radio si ammutoliranno per 60 secondi per commemorare le vittime da coronavirus piante lungo lo Stivale in questi giorni drammatici. La proposta, come poc’anzi accennato, è un’iniziativa dell’ANCI che ha invitato i comuni a esporre le bandiere a mezz’asta e a osservare un minuto di silenzio. Tantissimi i comuni che hanno fatto sapere che aderiranno.

Il comunicato della Rai

“La Rai raccoglie l’invito dell’Anci: domani, martedì 31 marzo, alle 12 le reti generaliste e la radio osserveranno un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.” Questo il comunicato divulgato nelle scorse ore da Viale Mazzini. I telespettatori sintonizzati sulle tv o sulle stazioni radiofoniche del servizio pubblico potranno quindi unirsi all’iniziativa e commemorare anch’essi le vittime del Covid-19. Inoltre, è l’occasione per riflettere ed esprimere vicinanza a tutti coloro che in questo momento sono in prima fila per arginare la diffusione dell’epidemia. Riferimento particolare al personale sanitario, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che rischiano il contagio quotidianamente per cercare di risollevare la situazione tragica vissuta sul territorio nazionale

Rai Uno, il sabato sera tornano Morandi e Roberto Bolle

In questi giorni la Rai è impegnata in una rivoluzione continua dei palinsesti per cercare di bilanciare programmi di informazione e di entertainment, così da lasciare anche un po’ di spazio alla ‘leggerezza’ e allo svago radio-televisivo. A tal proposito, nelle scorse ore, ha parlato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. Il dirigente ha reso noto che dopo l’ultima puntata del meglio di Viva RaiPlay! (in onda sabato 4 aprile) la rete ammiraglia proporrà gli show di Gianni Morandi e Roberto Bolle. “Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Morandi a Bolle”, ha anticipato Coletta.