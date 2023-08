Mediaset-Barbara d’Urso: retroscena sui maxi cachet poi lo strappo

Pomeriggio Cinque sta per ripartire e, com’è ormai noto, lo farà senza la sua storica conduttrice: Barbara d’Urso, attualmente fuori dai piani di Mediaset. Al suo posto Myrta Merlino, già protagonista di un nuovo (e tanto discusso) promo sulla nuova edizione del programma pomeridiano. Recentemente, Dagospia ha proposto un indovinello alquanto particolare, che potrebbe offrire un nuovo punto di vista sul caso televisivo Barbara d’Urso-Mediaset.

L’indovinello e la soluzione

“Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?” recita l’indovinello proposto da Dagospia.

La soluzione, stando a quanto riporta Fanpage.it, è molto probabilmente Barbara d’Urso, recentemente defenestrata da Mediaset dopo anni alla guida di Pomeriggio Cinque. Non sarebbe finita qui, perché, sempre Fanpage apprende che i 15 milioni sopra citati diverrebbero 45 se si guarda agli anni trascorsi a Mediaset. Cifre senz’altro importanti, se si guarda ai presunti compensi dei nomi importanti del piccolo schermo. Su questo punto, al momento del rinnovo contrattuale, qualcosa si sarebbe rotto.

Barbara d’Urso defenestrata: il chiacchierato addio

L’uscita di scena di Barbara d’Urso, si ricorderà, era stata alquanto chiacchierata. La stessa conduttrice, pochi giorni dopo l’annuncio, da parte di Mediaset, del suo addio a Pomeriggio Cinque, aveva rilasciato un’intervista in cui spiegò che la decisione di lasciare il timone del programma pomeridiano, a detta sua, non era stata concordata come in realtà dichiarava il comunicato sopra citato. La conduttrice espresse, in quell’occasione, tutto il suo dolore e la sua rabbia per quanto accaduto, dando la sua versione sull’addio.

Anche Pier Silvio Berlusconi disse la sua a riguardo, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset avvenuta il 4 luglio scorso. L’amministratore delegato spiegò come Barbara d’Urso avesse chiesto un rinnovo con garanzia di un prime time all’anno, garanzia che l’emittente non fu disposta a dare. Berlusconi si disse deluso per il rifiuto di Barbara, che aveva detto di no ad un contratto biennale.

Barbara d’Urso, pur essendo rimasta senza programmi, ha un contratto con Mediaset fino a fine anno. Il suo posto a Pomeriggio Cinque, come accennato in precedenza, è stato preso da Myrta Merlino, ex conduttrice de L’aria che tira su La7. Il programma pomeridiano si prepara a ripartire lunedì 4 settembre, con il difficile compito di far dimenticare agli spettatori i tanti anni in cui Barbara è stata alla guida.

Sempre Merlino, in una precedente intervista, aveva raccontato come, inizialmente, fosse destinata a Rete 4. Poi arrivò la chiamata di Pier Silvio a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti, con conseguente spostamento alla conduzione di Pomeriggio Cinque. È probabile che, naufragata l’ipotesi conferma della d’Urso, Mediaset abbia virato su Merlino e sul taglio informativo del contenitore pomeridiano.