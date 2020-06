Mediaset, annullata la presentazione dei palinsesti della prossima stagione

Mediaset, niente presentazione dei palinsesti della prossima stagione: il comunicato dell’azienda

Salta la presentazione dei palinsesti Mediaset relativi alla prossima stagione (periodo autunnale 2020). A comunicarlo è stato lo stesso Biscione, tramite i propri canali social. Il motivo dell’annullamento dell’evento è presto detto: problemi organizzativi dettati dall’emergenza sanitaria, che non ha permesso di far allestire in tempo l’iniziativa. L’azienda di Cologno Monzese ha comunque specificato che prima del break estivo sarà divulgata la prossima offerta multimediale di tutte le reti da lei curate. Quindi è stata ufficialmente cancellata la presentazione dei programmi che avrebbe dovuto tenersi ai primi di luglio.

La nota Mediaset: appuntamento impossibile da organizzare

Mediaset, attraverso un comunicato, ha precisato che avrebbe voluto presentare alla stampa la prossima stagione televisiva come è sempre accaduto negli ultimi anni, ma che ciò non è stato possibile. “Abbiamo atteso fino a oggi, ma arrivati a metà giugno dobbiamo prendere atto che è ancora impossibile ipotizzare un appuntamento di questo tipo in luglio. Comunicheremo comunque i nuovi palinsesti prima del break estivo”, si legge nella nota. Si cercherà di mettere una pezza con un evento ai primi di settembre: in quel periodo saranno già stati svelati i piani aziendali, ma almeno si presume che gli addetti ai lavori si potranno incontrare in più tranquillità. La concorrenza invece dovrebbe fare in tempo. La Rai infatti, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe mostrare la propria programmazione autunnale il 9 luglio.

Programmi confermati a Mediaset

In attesa dell’ufficialità, alcuni programmi Mediaset hanno già avuto conferma ufficiosa dai vertici del Biscione. Tra gli show ‘big’ spiccano i tre talk d’Ursiani, vale a dire Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso. Tornerà in autunno anche il Grande Fratello Vip. Per la quinta edizione, come timoniere, è stato scelto ancora Alfonso Signorini, reduce dagli ottimi risultati della quarta stagione, assai tribolata per via dell’incedere del coronavirus proprio nel pieno del programma. Per il futuro imminente, tutto pronto per Temptation Island: il 7 giugno si parte con una nuova avventura. Il capitano sarà sempre lui, l’amatissimo Filippo Bisciglia.

Mediaset, infortunio per Barbara d’Urso

Restando in casa Mediaset, nelle scorse ore Barbara d’Urso è stata vittima di un infortunio alquanto doloroso. La conduttrice si è provocata un’ustione di secondo grado. Al momento è sotto antidolorifici. L’arto ferito è stato bendato con una vistosa fasciatura.