Mediaset allunga Pomeriggio 5: scelta a sorpresa e giallo Merlino

Pomeriggio Cinque, nonostante la stagione tutt’altro che positiva sul fronte ascolti, si allunga. Lo rende noto DavideMaggio.it che fa sapere che la trasmissione di Myrta Merlino non chiuderà i battenti come previsto a inizio anno il 7 giugno bensì il 14 giugno. Dunque andrà in onda una settima in più. C’è però un giallo. “Myrta Merlino farà calare il sipario sul programma venerdì 14 giugno”, scrive Maggio che pare che dia per scontato che il talk pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset sarà condotto fino alla fine dalla giornalista campana. Pochi giorni fa, invece, Dagospia ha assicurato che l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira rimarrà al timone della trasmissione fino al 30 maggio e che poi verrà sostituita per l’ultimo scampolo di stagione dal collega Giuseppe Brindisi. Non resta che attendere la fine del mese per capire chi ci sarà.

Il toto nomi per il dopo Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Nel frattempo si fanno sempre più tambureggiati le voci che vogliono un cambio al timone del talk dal prossimo settembre. Merlino ha peggiorato i dati della precedente edizione, vale a dire l’ultima condotta da Barbara d’Urso. La concorrenza rappresentata da La vita in diretta (Rai Uno) quest’anno è stata irraggiungibile. Per questo motivo i ben informati di retroscena tv danno quasi per certo che Myrta sarà sostituita. In pole position, per prendere il suo posto, ci sarebbero tre volti noti al pubblico Mediaset: Cesara Buonamici, Veronica Gentili e Simona Branchetti.

Laddove dovesse essere defenestrata da Pomeriggio Cinque, Merlino resterebbe comunque in casa Mediaset. Le verrebbe affidato un programma su Rete Quattro, rete che, in effetti, per linea editoriale, sarebbe più vicina alle sue caratteristiche. Sicuramente bisognerà risollevare la situazione del talk che fu di Barbara d’Urso perché bazzicare attorno al 13/14% di share è una soglia da allarme rosso sotto cui non si può scendere. Non è nemmeno detto che alla Merlino non venga data una seconda chance. A breve i piani alti di Cologno Monzese saranno chiamati a prendere una decisione. Anche perché luglio, mese in cui è prevista la presentazione dei nuovi palinsesti, non è per nulla lontano.