Me contro Te pronti al grande passo: ecco la data del matrimonio

Ebbene sì, dopo quasi quattro anni dalla proposta di matrimonio, i Me contro Te si sono finalmente decisi. Poco fa infatti, la famosa coppia di youtuber ha pubblicato un video sui suoi profili social, nel quale ha finalmente svelato la data delle nozze. Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, si preparano quindi a salire sull’altare e i loro fans non vedono l’ora di assistere ai preparativi per il grande giorno.

Come in molti ricorderanno, la proposta di matrimonio era arrivata nell’ormai lontano 2021, quando Luì aveva chiesto la mano alla sua compagna nella romantica cornice del Lago di Como.

I Me contro Te diventeranno ufficialmente marito e moglie a settembre 2025. Di più non è dato sapersi, ma è già un grande passo in avanti considerando che la data delle nozze del celebre duo di youtuber era diventato un vero e proprio affare di Stato. Come in molti ricorderanno infatti, Luì e Sofì avevano più volte rimandato le nozze nel corso degli anni, tanto che, soprattutto ultimamente, sui social avevano iniziato a rimbalzare le teorie più disparate sul fatto che i due youtuber non avessero alcuna intenzione di sposarsi in realtà.

Qualcuno poi, aveva anche avanzato un’ipotesi su Luì, sostenendo che in realtà non fosse realmente fidanzato con Sofì ma che fosse gay. Insomma, secondo queste voci, smentite dal diretto interessato, la relazione dei Me contro Te era solamente un’astuta trovata di marketing e, per questo motivo, il matrimonio non ci sarebbe mai stato. “Questa voce mi ha perseguitato per anni. In realtà non sono mai stato gay, come qualcuno ha cercato di far credere. E se lo fossi stato, non avrei avuto motivo di nasconderlo”, aveva affermato in proposito lo youtuber.

Ora però non ci sono più dubbi: i Me contro Te si sposeranno molto presto e ad annunciarlo al mondo sono stati proprio loro. Nel breve video pubblicato su Instagram per rendere partecipi i loro followers della bella notizia, i due si sono ripresi mentre tenevano in mano un cartellone con scritta la data delle nozze: “Ci sposiamo! Settembre 2025”.

Per quanto riguarda l‘outfit scelto per l’occasione, la futura sposa ha indossato un minidress di colore bianco, a ricordare il classico vestito da sposa, completato da un bel velo e scarpe bianche con tacco. Luì invece ha preferito la combinazione giacca e bermuda, molto informale.