Me contro Te nel mirino di Selvaggia Lucarelli: l’analisi perfetta

Ancora una volta i Me contro Te sono finiti nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Il celebre duo di youtuber, composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, ultimamente ha dato una vera svolta ai loro contenuti, facendo virare i toni del loro podcast verso nuovi orizzonti. Ora infatti, i Me contro Te si rivolgono a un pubblico più grande rispetto al passato e, ai video divertenti e adatti ai più piccoli, hanno sostituito veri e propri dissing adeguati sicuramente a un pubblico più grande.

Una diretta conseguenza di questo fatto potrebbero essere le critiche mosse ultimamente dai followers dei due youtuber, accusati di mettere troppo in mostra la loro ricchezza. Una critica che difficilmente sarebbe arrivata da parte di un pubblico più piccolo. Ai numerosi commenti ricevuti su questo tema, la stessa Sofì aveva risposto affermando con sicurezza di “non ostentare il lusso”.

Parole che sono arrivate ben presto anche alle orecchie di Selvaggia Lucarelli, che a sua volta ha deciso di controbattere e dimostrare ai suoi followers come la realtà delle cose sia ben diversa. Ma non è finita qui perché la nota giornalista, nella sua newsletter, ha anche parlato della loro recente svolta stilistica, indagandone le motivazioni.

Le parole dei Me contro Te

Dopo aver ricevuto l’ennesima accusa di ostentare troppo la loro ricchezza, i Me contro Te non ci hanno più visto e, questa volta, hanno deciso di non starsene in silenzio. “Io già mi sono più volte espressa al riguardo. Secondo me non ha senso questa critica perché non è vero”, ha quindi esordito Sofì.

“Quando pubblico una foto su Instagram ci sto anche attenta che non si veda il logo perché adesso ho capito che questa cosa potrebbe ferire alcune persone che magari questa borsa non ce l’hanno e guardando me potrebbero sentire un formicolio di rabbia“, ha poi concluso, sottolineando il fatto che sia lei che il compagno stiano sempre ben attenti a pubblicare fotografie nelle quali non si vedano marchi o firme, in modo da non far sentire “inferiori” i loro followers.

I cosiddetti haters infatti, come anticipato, da un po’ di tempo a questa parte hanno iniziato ad attaccare il duo di youtuber per le cose più disparate: per il lussuoso appartamento milanese, sito nel quartiere di CityLife, i gonfiabili e la Ferrari comparsi in qualcuno dei loro ultimi video pubblicati su YouTube, e chi più ne ha più ne metta. “Mi dispiace che vi siate offesi e che magari abbiate provato invidia“, sono poi state le ultime parole di Sofì sull’argomento.

Cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli

Nelle scorse ore, a esprimersi sulla faccenda, e non solo, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato un lungo post sulla sua newsletter dedicato proprio all’argomento.

Prima di tutto, con una breve story comparsa sul suo profilo Instagram, la Lucarelli ha voluto dire la sua sull’ostentazione della ricchezza dei Me contro Te: a riprova del fatto che quanto affermato da Sofì non fosse del tutto corretto, e cioè che lei e il compagno non si preoccupino così tanto di nascondere le firme dalle loro fotografie, la giornalista ha postato una delle immagini condivise dal duo di youtuber, mettendo in evidenza i visibilissimi marchi.

In seguito, nella sua newsletter, la Lucarelli ha voluto approfondire il discorso della svolta stilistica intrapresa dai Me contro Te, definita dalla stessa “passivo-aggressiva” e le sue possibili motivazioni. “Il fatturato cala, gli anni passano, e Luì e Sofì cercano di diventare adulti con un podcast. Il risultato è che sembrano diventati i cattivi dei loro film”, ha affermato Selvaggia.

“Confinati per 10 anni nel loro mondo variopinto di sketch infantili e personaggi di fantasia, nel 2024 sono usciti da ‘MecontroteLand’ e hanno deciso di entrare nel mondo reale“. A questo punto, la Lucarelli svela il possibile motivo che potrebbe esserci dietro questa vera e propria mossa di marketing dei Me contro Te: “Lo fanno per non scomparire e per fare altri soldi, cambiando target, composto da bimbi tra i 5 e i 10 anni. Oggi quei bimbi sono tutti adolescenti o più o meno maggiorenni, il che vuol dire che non comprano più biglietti per i loro spettacoli.”

L’analisi di Selvaggia Lucarelli non fa una piega. Rimane però da vedere se il tentativo dei Me contro Te sortirà l’effetto sperato oppure se il duo di youtuber sarà destinato a finire nel dimenticatoio, insieme alle montagne di giocattoli dei loro vecchi followers, diventati ormai troppo grandi per trovare interesse nel seguire le avventure dei Me contro Te. Internet, e i social in particolare, è pieno di contenuti di questo tipo e il rischio è che i Me contro Te, in questo nuovo mondo, non riescano più a emergere e a distinguersi dalla miriade di influencer che propongono sempre gli stessi contenuti.