Me Contro Te, pagina Wikipedia nascosta: svelato il motivo

Luì e Sofì, conosciuti come i Me Contro Te, si sono recentemente ritrovati al centro dell’attenzione mediatica a causa di un dissing con un’altra coppia di content creator, i Dinsieme, e per la misteriosa scomparsa della loro pagina su Wikipedia. All’interno dell’ultima puntata del loro podcast, i due ragazzi hanno spiegato il motivo per cui la sezione a loro dedicata è stata nascosta. Nello specifico c’entrerebbero alcune informazioni non vere inserite da parte di hater. Luì ha colto l’occasione anche per smentire alcune voci circolate sul suo conto e l’idea da parte di alcuni che lui e Sofì stiano insieme per finta.

Me Contro Te: il motivo per cui la loro pagina Wikipedia risulta nascosta

Ancora si continua a parlare dei Me Contro Te. La coppia, composta da Luì e Sofì, si è difatti ritrovata al centro dell’attenzione mediatica a causa di un dissing con altri due creatori di contenuti per i più piccoli, i Dinsieme. Inoltre a far discutere sul web è stato anche il mistero legato alla loro pagina su Wikipedia. Questa, difatti, risulta nascosta. Non è quindi possibile leggere le informazioni sui due content creator così come avviene per qualunque altro personaggio noto. Luì e Sofì, nell’ultima puntata del loro podcast, ci hanno quindi tenuto a spiegare il motivo per cui la loro pagina è stata oscurata. Non c’entra nulla il recente dissing, così come avevano pensato alcuni.

La causa, difatti, sarebbe legata ad alcuni hater della coppia. Questi avrebbero iniziato a segnalare a Wikipedia alcune informazioni ed avvenimenti in realtà mai accaduti sui Me Contro Te che il sito prendeva, invece, per veri. Di conseguenza sulla pagina Wikipedia dei due content creator erano riportate alcune informazioni false che hanno portato i due dapprima a segnalare l’errore e successivamente a chiedere a Wikipedia di non far più modificare la pagina che risulta quindi al momento oscurata.

Di seguito le parole di Luì a riguardo:

Il nostro profilo Wikipedia, ad un certo punto della nostra carriera, è stato riempito di hating, tantissimi commenti di hater che andavano a modificare la pagina e scrivevano delle cose non vere, robe che non erano mai successe e soprattutto avvenimenti anche dal vivo legati ai nostri eventi, cose che non erano mai successe. Solo che, essendo in massa a segnalare questi avvenimenti, Wikipedia li prendeva per veri e quindi aggiungeva queste modifiche alla pagina. La prima volta abbiamo segnalato che era un errore, la seconda abbiamo segnalato che era un errore, la terza volta abbiamo detto ok o non fate più modificare la pagina o dovremmo agire per vie legali.

Luì e Sofì smentiscono alcune voci circolate sul loro conto

Luì ci ha inoltre tenuto a smentire alcune voci circolate sul suo conto. Si è difatti recentemente diffusa la notizia che fosse gay e la sua storia con Sofì fosse finta. Il ragazzo ha quindi precisato di non essere gay e la coppia ha confermato di amarsi.