Perché Luì e Sofì dei Me contro Te non saranno al Festival di Sanremo 2020

Niente Festival di Sanremo per i Me contro Te, gli youtuber più famosi del momento. I siciliani Luì e Sofì erano stati contattati dall’entourage di Amadeus per un’ospitata alla settantesima edizione della kermesse musicale ma la coppia è stata costretta a rinunciare. Come spiegato dai diretti interessati al Corriere della Sera, i due fidanzati sono impegnati con un tour e un firmacopie in giro per l’Italia. Un appuntamento importante per tanti piccoli fan, che hanno seguito con interesse e passione lo sbarco delle web star al cinema, dove hanno sbancato il botteghino con la pellicola Me contro Te-La vendetta del Signore S.

Le parole dei Me contro Te sul Festival di Sanremo 2020

“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour. Andare in gara? Mah, ci mette un po’ ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti ma non siamo cantanti… nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come degli intrattenitori”, hanno dichiarato Luì e Sofì dei Me contro Te al Corriere della Sera.

I Me contro Te in lizza per Ballando con le Stelle 2020

Per ora non sono ancora state ufficializzate le date del tour dei Me contro Te ma Luì e Sofì sono in lizza anche per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci riuscirà nell’impresa di portare in tv il duo più amato del momento?