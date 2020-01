Il film di Me contro Te è un successo al cinema: Luì e Sofì verso il Festival di Sanremo e Ballando con le Stelle

Continua il successo di Me contro Te al cinema. Il primo film di Luì e Sofì, la coppia di fidanzatini siciliani, sta letteralmente sbancando il botteghino italiano. In soli due giorni di programmazione ha incassato quasi tre milioni di euro. Cifre importanti che hanno portato i due youtuber a scalzare dalla vetta della classifica dei film più visti in Italia Checco Zalone, dal 1 gennaio re assoluto del box office. I risultati di Me contro Te-La vendetta del signor S sono destinati a salire visto che è una delle pellicole più attese dai bambini. Intanto si pensa già ad un secondo film ma Luì e Sofì potrebbero presto tornare in tv dopo la breve incursione fatta durante il periodo natalizio a Domenica In di Mara Venier.

Me contro Te: Luì e Sofì ospiti di Amadeus al Festival di Sanremo 2020?

Secondo quanto rivela Tv Blog, Luì e Sofì di Me contro Te sono in trattative per partecipare come ospiti alla prossima edizione del Festival di Sanremo, diretto e condotto da Amadeus. Quest’ultimo non ne ha ancora parlato pubblicamente ma la presenza di Luigi Calagna e Sofia Scalia sarebbe un vero colpaccio, visto che sono tra i beniamini dei più piccoli. Al momento non vi sono certezze ma a quanto pare molto probabilmente Sanremo non sarà l’unico programma Rai in cui vedremo Luì e Sofì.

Milly Carlucci vuole Luì e Sofì di Me contro Te a Ballando con le Stelle

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano infatti in rete, sembra che Milly Carlucci sia intenzionata a portare i Me contro Te alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza a marzo. La bionda presentatrice è sempre stata molto attenta alle nuove tendenze e ai personaggi amati dai più giovani. Basti pensare che in passato ha avuto come concorrenti Andres Gil, noto per Il mondo di Patty, e lo youtuber Marco Leonardi.

Chi sono i Me contro Te: i fidanzati Luì e Sofì

I Me contro Te sono due youtuber siciliani: Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 21 e 25 anni. I loro video su Youtube sono i più visti e amati dai bambini italiani, tanto che la Disney nel 2017 li ha scelti come protagonisti di una serie tv. Luì e Sofì, fidanzati anche nella vita reale, hanno poi lanciato una linea di abbigliamento e scritto alcuni libri prima di approdare definitivamente al cinema.