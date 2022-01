Me contro Te, Luì e Sofì: quando si sposano? Spunta una data a sorpresa!

Non è di certo una novità: i Me contro Te si sposano! Gli amati Luì e Sofì, idoli di tanti bambini e ragazzini, stanno per diventare marito e moglie. La romantica proposta di Calagna è arrivata negli scorsi mesi e ha fatto sognare praticamente tutti. Ma quando ci sarà il matrimonio? Per il momento i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi ma secondo il settimanale Diva e Donna la coppia starebbe valutando una data speciale.

Nel 2022 i Me contro Te festeggeranno un anniversario importante, quello dei dieci anni insieme. Anniversario che ricade il prossimo 26 dicembre. Ebbene, pare che Luigi Calagna e Sofia Scalia stiano valutando proprio quella data per il loro grande giorno. Sposarsi d’inverno, proprio il giorno dell’anniversario, come nelle fiabe più dolci e romantiche…

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Luì e Sofì hanno fatto sapere:

“Non sarà una cosa da poco. C’è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all’evento. Dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante”

Non è escluso che i Me contro Te possano sposarsi in streaming, come fatto qualche tempo fa da Chiara Ferragni e Fedez che decisero di non vendere l’esclusiva del loro matrimonio a nessuna televisione per non escludere i loro numerosi fan sparsi in tutto il mondo.

La storia d’amore dei Me contro Te

Sofia Scalia e Luigi Calagna si sono conosciuti nel 2012 a casa di un cugino della ragazza. A fare il primo passo è stato Luì, che ha corteggiato Sofì per ben sei mesi. Dopo il primo bacio i due non si sono più lasciati e sono diventati inseparabili. Insieme hanno deciso di tentare la strada di Youtube fino a diventare delle vere e proprie icone per i più piccoli.

Entrambi sono nati e cresciuti a Partinico, un piccolo paesino vicino a Palermo. Oltre a condividere vita privata e lavoro i Me contro Te hanno due chihuahua di nome Kira e Ray. Da tempo hanno lasciato la Sicilia per trasferirsi a Milano: nel loro appartamento girano la maggior parte dei video disponibili sul loro canale online.

Luì e Sofì sono praticamente la coppia del momento, che domina su Youtube, nelle librerie, nelle edicole, nelle classifiche musicali e pure al cinema, con tre film che hanno sbancato il botteghino.