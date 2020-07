Me contro Te, Luì e Sofì si sono lasciati? Arriva la risposta in un video

Il gossip ha colpito anche i Me contro Te, la coppia più amata dai bambini italiani. Secondo alcune indiscrezioni circolate nel web nelle ultime ore Luì e Sofì si sarebbero mollati dopo tanti anni d’amore. I due avrebbero però deciso di continuare a lavorare insieme per la gioia dei loro fan. Ebbene, tutto falso! Sono stati i diretti interessati a rassicurare i follower su Instagram, dove hanno chiarito che la relazione procede a gonfie vele ed è più solida che mai. Il successo e i compensi da capogiro non hanno cambiato la vita di Luigi e Sofia, che credono molto nel loro amore e un giorno sperano di mettere su famiglia. Al momento, però, matrimonio e figli sono rimandati: del resto Luì ha 27 anni mentre Sofì ne ha appena 23. La convivenza a Milano procede bene ma entrambi sono assai concentrati sul lavoro di youtuber e influencer.

Me contro Te oggi: Luì e Sofì stanno ancora insieme

“Ciao ragazzi, ci avete detto che circola una voce che ci siamo lasciati… e no, non ci siamo lasciati”, hanno semplicemente fatto sapere Luì e Sofì sul loro account Instagram dei Me contro Te. Dunque la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele così come il loro lavoro. Luì e Sofì sono praticamente la coppia del momento, che domina su Youtube, nelle libreria, nelle edicole, nelle classifiche musicali e pure al cinema. Il loro primo film – Me contro Te e la vendetta del signor S – è uscito lo scorso gennaio e ha dominato il box office italiano per settimane battendo addirittura il Re Mida Checco Zalone. Il lungometraggio ha guadagnato oltre 9.5 milioni di euro. Tanto che per il futuro si parla di una seconda pellicola anche se per ora non c’è nulla di ufficiale…

Da quanto tempo sono fidanzati Luì e Sofì dei Me contro Te

Luigi Calagna e Sofia Scalia – questi i veri nomi di Luì e Sofì – stanno insieme da circa otto anni. Si sono conosciuti nel 2012 a casa di un cugino della ragazza. Entrambi sono nati e cresciuti a Partinico, un piccolo paesino vicino a Palermo. Oltre a condividere vita privata e lavoro hanno due chihuahua di nome Kira e Ray.