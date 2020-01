Me contro Te film sorpassa Checco Zalone: boom al cinema per Luì e Sofì

Il film di Me contro Te: gli incassi al cinema di Luì e Sofì

Grande successo al cinema per Luì e Sofì. Al suo esordio al cinema la coppia di youtuber si è subito piazzata al primo posto del box office italiano, superando così il comico Checco Zalone, da settimane in cima alla classifica. Nel suo primo giorno di programmazione il film Me contro Te-La vendetta del signor S ha guadagnato più di un milione e 100 mila euro. Una cifra importante, destinata a crescere nei prossimi giorni e soprattutto nel weekend, durante il quale tutte le famiglie italiane si recheranno al cinema per vedere sul grande schermo la nuova avventura dei due simpatici fidanzati.

Di cosa parla il film di Me contro Te-La vendetta del signor S

Me contro Te-La vendetta del signor S racconta una nuova avventura di Luì e Sofì, che da Youtube si spostano sul grande schermo. I due devono vedersela di nuovo col malvagio signor S che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te devono fare di tutto per impedirglielo.

Chi sono i Me contro Te: i fidanzati Luì e Sofì

I Me contro Te sono due youtuber siciliani: Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 21 e 25 anni. I loro video su Youtube sono i più visti e amati dai bambini italiani, tanto che la Disney nel 2017 li ha scelti come protagonisti di una serie tv. Luì e Sofì, fidanzati anche nella vita reale, hanno poi lanciato una linea di abbigliamento e scritto alcuni libri prima di approdare definitivamente al cinema.