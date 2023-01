Decimo anniversario d’amore per Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Me contro Te o Luì e Sofì. Per festeggiare la ricorrenza la coppia si è concessa una rilassante vacanza ai Caraibi. I due si sono conosciuti e innamorati quando erano molto giovani: Sofia aveva appena quindici anni mentre Luigi già venti.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera Luì e Sofì hanno spiegato che si sono ufficialmente messi insieme il 26 dicembre 2012, giorno in cui si sono baciati per la prima volta. A fare da tramite è stato il cugino di Sofia, che era amico di Luigi. Quest’ultimo ha subito avuto un colpo di fulmine.

La Scalia, invece, non l’aveva proprio calcolato inizialmente e trovava sdolcinati i suoi messaggi su Facebook. Sofì ha così raccontato al quotidiano di via Solferino:

“Dopodiché avevo un’interrogazione difficile di chimica e, siccome lui studiava Farmacia, gli ho chiesto aiuto. Fu bravo, presi 9. Da lì l’ho conosciuto meglio e ho capito che era giusto per me. E che non era sdolcinato. La sua era solo una strategia sbagliata”

Quando si sposano Luì e Sofì, Me contro Te

I Me contro Te hanno spiegato di lavorare di continuo: la mattina registrano il video del giorno; il pomeriggio è dedicato alla creatività dei video seguenti e a quel megauniverso fatto di musica, libri, film, giocattoli, app. Dopo cena guardano un film o una serie o incontrano gli amici. La coppia convive a Milano.

Un anno fa c’è stata la proposta di matrimonio al Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como ma Luì e Sofì non sono ancora convolati a nozze per mancanza di tempo. I due vogliono organizzare un grande evento come si deve, curato nei minimi particolari. Per questo ad oggi una data ufficiale non è stata ancora stabilita.

I Me contro Te hanno però ammesso che vorrebbero dei figli: “Ne abbiamo milioni digitali ma ne vorremmo di veri anche in questo momento”. E sul perché in pubblico non si scambiano mai affettuosità hanno precisato: “È nella nostra natura: siamo pudici”.

La coppia ha inoltre confidato di aver investito i soldi guadagnati come Me contro Te in progetti e di aver comprato la casa di Milano dove hanno traslocato qualche tempo fa. All’interno dell’appartamento vengono girati tutti i loro video. A Roma, invece, Luì e Sofì sono impegnati con le riprese cinematografiche. Presto uscirà il loro quarto film.