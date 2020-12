I Me contro Te sono stati intervistati da Silvia Toffanin nella puntata natalizia di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre 2020. Con la conduttrice Mediaset Luì e Sofì hanno ripercorso le tappe della loro vita privata e professionale. Un gioco iniziato nel 2014 che ha travolto le loro vite e che li ha resi di fatto gli idoli dei più piccoli. Tra un aneddoto e una curiosità, Luigi e Sofia hanno parlato pure di matrimonio e del secondo film che, a causa della pandemia, è stato rinviato.

Luigi Calagna e Sofia Scalia – questi i veri nomi dei Me contro Te – stanno insieme da ben otto anni. Oggi lui ha 28 anni mentre lei 23. Si sono conosciuti grazie ad un cugino di Luì e in futuro non escludono il matrimonio. Sofì ha rivelato a Verissimo che le piacerebbe convolare a nozze col fidanzato e collega. E perché no indossare un bell’abito da principessa. Ovviamente – ha specificato la youtuber – ad un evento del genere sarà invitato tutto il Team Trote, ovvero il fan club dei Me contro Te.

Ben cinque milioni di persone che con passione e determinazione seguono ogni giorno le avventure di Luì e Sofì. La ragazza ha ammesso che non è facile vivere in epoca Covid e stare con la mascherina ma Luigi ha voluto sottolineare i lati positivi del lavoro. Grazie alla loro vita da youtuber non sono costretti ad uscire ma possono tranquillamente lavorare da casa. Entrambi, però, sperano ovviamente che questo periodo passi in fretta.

Anche perché a causa del Coronavirus il nuovo film dei Me contro Te è stato praticamente “congelato”. Il primo gennaio doveva uscire il secondo film di Luì e Sofì dopo il successo de La vendetta del Signor S ma il progetto è stato rimandato a data da destinarsi. A Verissimo Luigi ha spiegato che il film è praticamente pronto ma che non potrà uscire fino a quando non si tornerà alla normalità.

Al momento, dunque, non è stata ancora stabilita una nuova data d’uscita della pellicola Me contro Te-Il mistero della scuola incantata. Le riprese si sono svolte lo scorso agosto e settembre a Roma, nel pieno rispetto di tutte le regole anti Covid-19.

La trama del secondo film dei Me contro Te: una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S.

Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.