Me contro Te-Il mistero della scuola incantata: secondo film per Luì e Sofì

Luì e Sofì pronti per il bis. Dopo il grande successo dello scorso inverno, la coppia di youtuber ha annunciato l’uscita del secondo film dal titolo Me contro Te-Il mistero della scuola incantata. I fidanzatini siciliani hanno lanciato sul loro seguitissimo canale Youtube un breve teaser della nuova pellicola, che vede ancora una volta nei panni dell’antagonista il terribile Signor S. Le riprese sono iniziate lo scorso 10 agosto a Roma sotto la guida di Gianluca Luzzi e Warner Bros Pictures. Si andrà avanti fino al prossimo 18 settembre, con tutte le varie precauzioni anti Coronavirus. La sceneggiatura è stata scritta da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia (questi ultimi due sono i nomi completi di Luì e Sofì).

La trama di Me contro Te-il mistero della scuola incantata

La sinossi ufficiale del nuovo film dei Me contro Te: una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Me contro Te: Luì e Sofì non si sono mai lasciati

Negli scorsi giorni uno spiacevole gossip ha turbato Luì e Sofì. Qualcuno ha parlato di un presunto addio tra i due youtuber ma in realtà la coppia è più che mai complice e serena. I Me contro Te sono profondamente legati e si godono i frutti del loro grande successo. Il primo film – Me contro Te-La vendetta del Signor S – è stato in cima al box office italiano per settimane battendo addirittura l’amato comico pugliese Checco Zalone.