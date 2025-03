Maxime e l’amore ritrovato al Grande Fratello: “Ti devo la vita”

“Innamorato e consapevole di esserlo“, così Maxime, a poche settimane dalla sua uscita dal Grande Fratello, è tornato sui social per esprimere tutta la sua gratitudine verso questo programma che lui considererà per sempre un pezzo di vita importante. Infatti, a quanto pare, ha capito qualcosa di davvero molto importante durante questa sua esperienza e ha voluto raccontarlo ai fan fedeli che lo seguono da anni, così come quelli nuovi che sono arrivati con questa nuova avventura a cui ha partecipato. Per Maxime non è stato solo un reality, ma davvero un ricordo indelebile, soprattutto perché proprio tra le mura di quella casa ha capito di essere innamorato. Adesso, viene naturale domandarci a chi sono rivolti tutti questi sentimenti.

Nella casa Maxime si era fortemente infatuato di Amanda Lecciso, più volte si era dichiarato a lei ma tutte le volte era stato respinto, perché Amanda non era interessata in quel senso e lo vedeva soltanto come un amico. Però nella casa Maxime ha parlato molto spesso anche della sua ex moglie, rivelando di aver lasciato tante cose in sospeso con lei e che aveva bisogno di parlarne alla fine della trasmissione. Lui è stato eliminato, ma nell’ultima puntata anche Amanda è stata fatta fuori dal televoto.

Amanda batti un colpo se sei tu #Grandefratello pic.twitter.com/MVkwMBGv2t — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 2, 2025

Maxime innamorato: Amanda Lecciso o la sua ex moglie?

Sui social sono partite mille ipotesi da parte degli utenti, ovviamente il primo pensiero di tutti è stato proprio Amanda, considerata la forte infatuazione del concorrente all’interno della casa. Altri però sono certi che invece si riferisca proprio alla sua ex moglie, motivo per cui è stato accusato di aver provato soltanto a strumentalizzare il suo interesse per la Lecciso pur di ottenere dei consensi, considerato che Amanda era una concorrente molto forte. Molto spesso, tra l’altro, lei è stata accusata di comportarsi in modo insensibile nei confronti di Maxime che, a detta di molte persone nella casa, molto spesso piangeva proprio perché provava per lei dei sentimenti davvero molto forti.

Adesso i telespettatori del Grande Fratello vogliono sapere la verità, infatti in molti hanno chiesto ad Amanda di “battere un colpo” se Maxime sta parlando di lei. Chi pensa di averla conosciuta bene, però, è certo che lei non abbia niente a che fare con questa dichiarazione pubblicata sui social dall’ex concorrente.