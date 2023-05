All’interno della scuola di Amici 22 è scoppiato un focolaio di Covid molto importante che potrebbe mettere a rischio la messa in onda della semifinale del talent show. Stando alle ultime informazioni trapelate online tramite le talpe di Amici News, sembra infatti che le indiscrezioni sui due positivi fra gli alunni delle scorse ore fossero solo la punta di un iceberg: pare infatti che il numero di positivi nella scuola sia ben più alto, e che includa un totale di 4 alunni contagiati più altri 10 membri della produzione.

Una doppia cifra che comprensibilmente preoccupa e che renderebbe a questo punto impossibile girare come se nulla fosse la tanto attesa penultima puntata di questa edizione del talent. In linea teorica, la registrazione presso gli studi romani del programma avrebbe dovuto tenersi questo giovedì, 4 maggio, ma è evidente che a questo punto la situazione cambia. Va da sé che non potendo registrare nel corso di questa settimana, la semifinale di Amici 22 non potrà essere trasmessa come da pianificazione originaria sabato 6 maggio.

Il Covid, tra l’altro, è arrivato nella scuola in un momento che non avrebbe potuto essere più delicato. Alla fine dei giochi mancano appena due settimane e questo inconveniente critico potrebbe, chissà, avere delle ripercussioni non indifferenti anche sulla messa in onda della finale. In linea teorica, l’ultima puntata del talent show di Canale 5 dovrebbe essere trasmessa domenica 14 maggio (già è stata spostata per non sovrapporsi a quella di Eurovision).

Il virus che ha colpito alcuni degli alunni semifinalisti (si è parlato per ora di Mattia e Maddalena) potrebbe aver fatto anche un’altra “vittima”. Il cantante Cricca, ultimo eliminato dalla scuola, ha infatti raccontato via social di non stare molto bene, anche se non si sa in forma ufficiale se si tratti di Covid o meno.

Focolaio Covid nella scuola di Amici 22: parla Maria De Filippi

Per ora, tutto tace sui social del programma. Su Facebook, Instagram e Twitter non sono apparse comunicazioni di sorta. Tuttavia, nel mezzo del caos delle indiscrezioni, è spuntata fuori una nota ufficiale della Fascino di Maria De Filippi. Contattata da Fanpage, l’azienda ha dichiarato: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.