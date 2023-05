Arrivano notizie sulla semifinale del talent show di Canale 5 per nulla positive e, intanto, anche l’ultimo eliminato non sta bene

Salta la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi, che è stata rimandata. Infatti, come fa sapere l’account Twitter Amici News la registrazione di giovedì 7 maggio 2023 è stata annullata. Dunque, molto probabilmente, sabato 9 maggio non andrà in onda la semifinale. Questa non è proprio una bella notizia, soprattutto perché a causare questo è stato ancora il Covid-19. All’interno della Casetta ci sono attualmente dei casi positivi.

Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Nei giorni scorsi era stata data la notizia parlando di due allievi positivi al Covid nel talent show di Canale 5. Questo è accaduto dopo la registrazione andata in onda sabato scorso. Ed ecco che oggi si parla, invece, di quattro allievi positivi al Covid-19. Non è possibile, dunque, registrare la tanto attesa semifinale, in quanto cantanti e ballerini si trovano al momento in isolamento. Anche l’ultimo eliminato di questa 22esima edizione, Giovanni Cricca, sta male.

Secondo questa giornalista i numeri salgono: 4 ragazzi e 10 tecnici hanno il covid.#Amici22 pic.twitter.com/xZk7l1AtQp — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Non si sa se il cantante di Australia abbia contratto il Covid, come alcuni dei suoi ex compagni d’avventura. Semplicemente Cricca fa sapere ai suoi fan che non potrà oggi prendere parte a un evento. “Non sto troppo bene, quindi meglio che mi riposi. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma appena mi riprendo riorganizziamo tutto”, dichiara con un video social il cantante.

Anche Cricca non sta tanto bene, la conferma arriva da questo video.#Amici22 pic.twitter.com/KtPBV29Sgu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

A questo punto, non si sa per quanto ancora slitterà la semifinale del Serale di Amici 22. Questo dipenderà chiaramente dalle tempistiche con cui gli allievi positivi torneranno negativi, anche perché dovranno necessariamente tutti loro prendere parte a questa importante puntata. Il pubblico di Canale 5 che segue con passione questa 22esima edizione sta aspettando con ansia di scoprire chi accederà alla finale.

Secondo le prime indiscrezioni, pare siano Maddalena Svevi e Mattia Zenzola i due allievi positivi al Covid. Il daytime di oggi mostra proprio Maddalena al centro dell’attenzione. La ballerina di Emanuel Lo appare tranquilla e sorridente. Non pare essere in isolamento e viene ripresa in compagnia di Benedetta.

Maddalena è protagonista di un momento commovente, in cui riceve un nuovo compito da parte di Emanuel Lo. La ballerina non trattiene le lacrime ripercorrendo la sua vita insieme alla sua amica. Dopo di che, tutti gli allievi sono su una scalinata a intrattenere il pubblico con un nuovo gioco a squadre, condotto da Benedetta.

Dunque, attraverso il daytime di oggi, non è possibile capire come stanno davvero le cose e chi sono gli allievi che sono risultati positivi al Covid-19, in quanto si trovano tutti insieme nella stessa stanza. Probabilmente la registrazione di questo daytime è avvenuta prima.