Max Pezzalli e Cecchetto, rottura clamorosa: i motivi (non è finita bene)

Nulla è per sempre, niente è eterno. A confermare l’adagio è la clamorosa rottura professionale tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Il sodalizio tra il manager e il cantante è andato in frantumi dopo decenni, dopo una miriade di successi (basti pensare che ci fu Cecchetto dietro al successo degli 883). A riferirlo è il quotidiano Il Messaggero che ha raggiunto Pier Paolo Peroni, produttore di Pezzali, il quale, di fatto, ha confermato che le strade del musicista e dell’agente si sono divise.

“Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”. Così Peroni. Il produttore è stato stringatissimo ma il fatto che non abbia smentito la rottura e che anzi abbia parlato di vicende legali la dice lunga su quel che è accaduto. FqMagazine ha provato a reperire altre informazioni sul caso, scoprendo che, molto probabilmente, dietro alla decisione di porre fine al sodalizio, ci sarebbero questioni di natura economica

Nonostante tutto, Cecchetto in questi giorni, sui suoi profili social, ha continuato a pubblicare Stories per sponsorizzare l’evento di Milano “San Siro canta Max”, che vedrà protagonista Pezzali con due serate (15 e 16 luglio). I rapporti tra i due sarebbero però giunti al capolinea da tempo, ha raccontato sempre FqMagazine che ha inoltre trovato altri indizi sul patatrac. Li ha scovati andando a perlustrare i profili social della cantante Syria, moglie del produttore Peroni.

Poco più di un mese fa, più precisamente l’11 giugno, la musicista ha postato uno scatto in compagnia del marito e di altri amici. Nella foto si nota che sulla parete spicca il disco di Platino de “Gli anni”, album degli 883 del 1998 tra i più ascoltati nella storia della musica leggera italiana.

A colpire è stato ciò che ha scritto Syria a corredo dell’istantanea: “Vicini alle persone che praticano l’allegria e dispensano un discreto senso dell’amicizia, quelle che sanno rivolgersi al prossimo con il dono della parola, senza pugnalarti alle spalle. Enjoy… saranno anni speciali!”.

Nelle scorse ore, la medesima Syria, ha postato un’altra foto, nello stesso luogo e dalla stessa angolazione dello scatto dell’11 luglio. E? E curiosità vuole che, dalla parete in cui campeggiava il disco di platino degli 883, quello stesso disco non appare più.

Di tutta la vicenda se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore. Venerdì 15 luglio, cioè poche ore prima dell’evento “San Siro canta Max”, l’ex 883 terrà una conferenza stampa prima del live. Non c’è dubbio che gli sarà chiesto cosa sia accaduto con il manager.