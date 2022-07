Max Pezzali, reunion 883 a San Siro: che fine ha fatto Mauro Repetto

By

La notizia che i fan degli 883 stavano aspettando da ormai 30 anni è finalmente arrivata: Max Pezzali e Mauro Repetto stanno finalmente per riabbracciarsi in occasione dell’atteso concerto che il cantante pavese terrà il prossimo 15 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

A quasi tre decenni dall’abbandono, Mauro Repetto sarebbe dunque ufficialmente pronto per la reunion degli 883, uno dei gruppi più amati della storia della musica italiana, che per anni ha raccontato le avventure dei giovani entrando di diritto nell’immaginario pop collettivo.

A confermare la news è stato Claudio Cecchetto, il celebre produttore e talent scout con alle spalle storie di successo che rispondono al nome, tra gli altri, di Amadeus e Lorenzo Jovanotti. Sul suo profilo Instagram, Cecchetto ha raccontato di essersi messo in contatto con Repetto via Whatsapp, ricevendo una risposta positiva.

Quando gli è stato ufficialmente chiesto se avrebb avuto piacere a partecipare all’evento che consacrerà definitivamente Pezzali nell’Olimpo del pop italiano, Repetto non ha avuto alcun dubbio a riguardo. Ecco le parole del musicista:

“Ciao Claudio, certo, con piacere e gioia e complimenti per questa eccezionale e fantastica milestone raggiunta! Ok per me!”

A questo punto, Repetto ha colto la palla al balzo per fare un’ulteriore proposta all’amico Cecchetto. A quanto pare, infatti, il co-autore di gran parte dei successi degli 883 ha proposto di presentare altri 30 pezzi inediti che aveva scritto ai tempi del gruppo:

“Mi permetto di inviarti esattamente 30 anni dopo degli altri pezzi. Udibili e comprensibili rispetto a qualche giorno fa perché ho utlizzato chitarra e amplificatore Fender e non ho utilizzato gli effetti distortion e overdrive! Un abbraccio, Mauro”.

Claudio Cecchetto, nel post, si chiede se avremo il piacere di sentire uno di questi nuovi brani anche sul palco di San Siro, dove Repetto sarà ospite d’onore. Una risposta a questa domanda, per il momento, non c’è. Quel che è certo è che al Mezza saranno in arrivo grosse e nostalgiche sorprese.

Che fine aveva fatto Mauro Repetto dopo gli 883?

Nel post pubblicato su Instagram, Cecchetto ha confermato quello che in molti già sanno da diverso tempo. Da anni, il fondatore degli 883 insieme a Pezzali vive in Francia, dove si è costruito “una bellissima famiglia”.

Oltralpe, Mauro Repetto aveva iniziato a lavorare presso il parco di divertimenti Disneyland Paris, dove aveva fatto carriera diventando presto un importante manager dell’area spettacoli. Della sua carriera al parco se n’era parlato qualche anno fa in occasione di un’intervista che Cecchetto rilasciò a Domenica Live da Barbara d’Urso.