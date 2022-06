Barbara d’Urso ridimensionata in tv torna al suo vecchio lavoro

By

La conduttrice napoletana ha rinnovato il suo contratto con Mediaset ma il suo ruolo non sarà più quello di una volta

Barbara d’Urso resta a Mediaset ma anche nella prossima stagione televisiva dovrà fare a meno di alcuni programmi. Niente Domenica Live, niente Live-Non è la d’Urso. Ancora in bilico un eventuale nuova edizione de La Pupa e il Secchione su Italia Uno. Di sicuro la 65enne resterà al timone di Pomeriggio 5, come annunciato nel corso dell’ultima puntata.

Insomma, è più che mai evidente: rispetto al passato il ruolo di Barbara d’Urso in televisione è stato fortemente ridimensionato. E così la conduttrice napoletana ha deciso di tornare al suo vecchio lavoro, quello di attrice. Come fa sapere Davide Maggio, Carmelita sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto alla d’Urso ci sarà Rosalia Porcaro.

Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana. Dunque l’intenzione di Barbarella è chiara: dal lunedì al venerdì sarà impegnata con Pomeriggio 5 mentre nei weekend si dedicherà al teatro, da sempre una sua grande passione.

Il passato d’attrice di Barbara d’Urso

Prima di diventare una delle presentatrici di punta di Canale 5, Barbara d’Urso ha lavorato a lungo a teatro. Ha iniziato nel 1993, collaborando con importanti registi e attori. L’ultima volta sul palcoscenico risale al 2008 con Il letto ovale di John Chapman e Ray Cooney. L’artista ha scelto di ripartire da quest’ultimo per il suo ritorno sulle scene teatrali.

Nel curriculum di Barbara d’Urso, inoltre, molteplici partecipazioni a fiction e film. Le sue interpretazioni più note restano quelle della ginecologa Giorgia Basile nella Dottoressa Giò e quella della Principessa Maria Pia Lanti di Santacroce in Orgoglio, accanto a Elena Sofia Ricci e Daniele Pecci.

Nonostante gli ultimi sviluppi non proprio rosei Barbara d’Urso non si è scoraggiata e ha continuato a lavorare con la stessa professionalità, determinazione e dedizione. Non si è persa d’animo e ha cercato nuovi stimoli e occasioni con le quali mostrare tutto il proprio talento.

Tutto tace invece sul fronte privato: dopo la fine della chiacchierata relazione con Francesco Zangrillo, Barbara d’Urso è tornata di nuovo single.