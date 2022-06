Barbara d’Urso-Mediaset, la decisione sul futuro è “ufficiale”: fumata bianca

Barbara d’Urso e Mediaset, il ‘matrimonio’ non è concluso. La conduttrice partenopea, secondo quanto rivelato da The Pipol Tv, avrebbe siglato un nuovo contratto con il Biscione. Con l’azienda di Cologno Monzese, sicuramente, la collaborazione proseguirà per un altro anno. La notizia, specifica il portale, è ufficiale. Dunque la timoniera di Pomeriggio Cinque sarà uno dei volti di Canale Cinque anche nella prossima stagione televisiva a differenza di quanto ipotizzato da alcuni ‘ben informati’ nei mesi scorsi. L’annuncio del rinnovo avalla ciò che ha raccontato Gossipetv di recente, ovvero che non ci sarà alcun addio professionale tra le parti in causa. La d’Urso è così stata riconfermata alla guida del talk feriale, in onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset. The Pipol Tv ha inoltre ribadito che difficilmente alla conduttrice sarà affidata un’altra stagione de La Pupa e il Secchione per via dei costi troppo elevati del programma.

Capitolo contratto – Barbara d’Urso aveva il contratto in scadenza a dicembre 2022. Nei mesi scorsi, la presentatrice napoletana aveva più volte spiegato che con Mediaset c’era piena sintonia e un addio, nonostante il vociferare, non era un’opzione. Ora arriva la notizia del rinnovo che altro non fa che confermare ciò che è andata sostenendo Barbara nell’ultimo periodo: il divorzio con il Biscione ‘non s’ha da fare’.

A conti fatti, il “feudo” della fascia del tardo pomeriggio di Canale Cinque resta inespugnabile per il momento e quindi sempre saldamente in mano a “Lady Cologno”. Da capire se strada facendo i vertici del Biscione proporranno altre sfide alla conduttrice. Lo scorso anno accettò di prendere le redini de La Pupa e il Secchione; nella prossima stagione potrebbe venirle offerta qualche altra trasmissione. Si tratta soltanto di ipotesi perché, come sopradetto, per ora c’è solo la certezza di vederla a Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso a raggio ridotto

Nell’ultimo anno Barbara ha visto il suo raggio d’azione drasticamente ridotto. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di archiviare sia Live – Non è la d’Urso sia Domenica Live. Entrambi gli show non torneranno on onda.