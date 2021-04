Max Pezzali oggi a Verissimo: il figlio, gli 883 e altre confessioni d’amore

By

Max Pezzali tra gli ospiti di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 3 aprile 2021. Il leader degli 883 è stato invitato da Silvia Toffanin per parlare del suo libro Max 90 – La mia storia in cui ripercorre i suoi inizi nel mondo musicale, il suo percorso da artista e il grande successo.

Max Pezzali ha spiegato che gli anni Novanta sono stati un decennio formidabile per la sua vita privata e professionale. Anni che ha vissuto intensamente grazie soprattutto al successo degli 883 che con le loro canzoni hanno praticamente segnato quell’epoca.

Un trionfo, certo, ma non sono mancati i momenti difficili. Max Pezzali ha ammesso che nonostante la popolarità il suo rapporto con le ragazze non è stato sempre così facile. Queste le parole del cantautore:

“Ho una collezione di ‘due di picche’ invidiabile. Chi non è fisicamente attraente non arriva immediatamente. Ho imparato la tecnica dell’affabulazione: dove non arrivi con l’aspetto fisico, puoi sopperire con la simpatia e l’intelligenza”

Quei due di picche sono stati però d’ispirazione per Max Pezzali e la sua musica. L’artista ha ammesso di aver imparato a scrivere canzoni dopo aver inviato per anni lettere d’amore.

Archiviato quel passato glorioso oggi Max Pezzali pensa al futuro. Appena l’emergenza Coronavirus passerà canterà a San Siro: le due date sono già sold out.

Max Pezzali ha un figlio: le parole del cantante a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo Max Pezzali ha parlato anche del figlio Hilo, avuto nel 2008 dall’ex moglie Martina. Il cantante cerca di avere con il ragazzino un rapporto amorevole e sincero. Max Pezzali si è definito un padre dolce, al quale piace dare molto gli abbracci.

Il contatto fisico è fondamentale nella vita privata di Max. Il 53enne ha dichiarato che prova a non mettere barriere nel suo legame con Hilo. Non solo: Pezzali ha confidato che per lui il figlio resta “il suo bambino” anche se sta crescendo e presto diventerà un uomo.

Max Pezzali si è sposato due volte. Il primo matrimonio con Martina è durato dal 2005 al 2013. Nel 2019 ha sposato l’attuale moglie, Debora Pelamatti (che lavora in un ufficio legale a Milano). Max e Debora sono stati amici per tantissimi anni prima di convolare a nozze.