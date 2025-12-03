Max Giusti si svela: quei gesti segreti di Bonolis e Scotti su Caduta Libera

Ventata di aria fresca per Max Giusti, che approda nel preserale di Canale 5 prendendo il posto di Gerry Scotti nel programma di successo Caduta Libera. Il conduttore, sbarcherà ufficialmente in questa fascia oraria della principale rete di Mediaset il 7 dicembre alle ore 18.50. In questo caso, si ritroverà in sfida con L’Eredità di Marco Liorni. Oggi Giusti si svela in una nuova intervista per il settimanale Chi, dove ammette di essere rimasto particolarmente sorpreso da questa importante svolta nella sua carriera televisiva.

In particolare, a lasciarlo sorpreso è stato il corteggiamento di Mediaset, per lui “totalmente inaspettato”. L’azienda gli ha subito mostrato fiducia con l’editore e ammette che nessuno prima d’ora si era effettivamente reso conto che ha condotto ben 1500 puntate di Affari Tuoi su Rai 1. Oggi il conduttore si sente parte di una famiglia. E questo è merito anche di due suoi colleghi, molto noti nel panorama dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Gerry Scotti, il quale si gode l’enorme successo con La ruota della fortuna mentre gli cede il suo Caduta Libera. Proprio Max Giusti, in questa intervista, racconta di essersi ritrovato, nei mesi scorsi, a far conto con un mistero, legato allo strano comportamento dei due suoi colleghi. Ricorda di aver incontrato al teatro Sistina, dopo uno spettacolo, Bonolis. Quest’ultimo si è recato da lui per salutarlo e senza aggiungere dettagli gli ha detto: “Ho parlato bene di te”.

Giusti non capiva, in quel momento, di cosa Paolo stesse parlando. Ed ecco che è poi arrivata la chiamata di Scotti, che gli ha fatto degli apprezzamenti. In lui sono sorte varie domande, in quanto non comprendeva cosa stesse accadendo. Alla fine, a chiarirgli le idee è stata una telefonata di Mediaset. A quel punto, il conduttore ha capito che deve ringraziare Bonolis e Scotti per essere stato scelto per questa nuova avventura nel preserale di Canale 5: “Questo mi gratifica e responsabilizza”.

Ora in Mediaset e prima in Rai, Giusti è di sicuro un personaggio televisivo amato dal pubblico. Nella sua intervista, ammette di non aver mai dimenticato da dove viene, ovvero da una famiglia semplice:

“Non ho frequentato la scuola di Proietti, non ho avuto la fortuna di essere lanciato dal Maurizio Costanzo Show, ho iniziato con spettacoli a cui venivano pochissime persone, ma non ho mai annullato uno spettacolo”

Solo quando è arrivato al teatro Sistina, è riuscito a farsi notare dal mondo televisivo. In particolare, molti telespettatori si sono affezionati a lui con Affari Tuoi, che ha condotto dal 2008 al 2013. All’epoca, è stato il direttore a decidere di cambiare la conduzione. Di quella esperienza ricorda soprattutto di aver aiutato una giovane concorrente, una ragazza venezuelana, che ha iniziato a vivere in Italia dopo essersi innamorata di un italiano.

La giovane donna aveva bisogno di soldi per tornare nel suo paese d’origine, a trovare la sua famiglia. Ma alla fine ha perso tutto, durante la sua partita. Per questo motivo, Max Giusti ha deciso di acquistarle lui stesso il biglietto, dimostrando di avere un grande cuore. Per anni, questa concorrente gli ha mostrato gratitudine, tanto che gli inviava le cartoline di auguri.