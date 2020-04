Max Giusti rivela: “Volevo ritirarmi da Pechino, oggi come i Ferragnez”

Pechino Express 2020, Max Giusti si racconta dopo la fine del programma e si prepara al ritorno in Rai

Max Giusti ha partecipato insieme a Marco Mazzocchi a Pechino Express 2020: i Gladiatori, questo il nome della loro coppia, sono entrati nel cuore del pubblico. Erano in tantissimi a fare il tifo per loro, che sono partiti benissimo nella gara salvo perdere qualche colpo nelle tappe in Cina. Hanno avuto qualche difficoltà che li ha portati in zona eliminazione, ma sono giunti in semifinale. E proprio a un passo dalla finale è successo il fattaccio: Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi hanno deciso di eliminare i Gladiatori portando le Top in finale con loro e le Collegiali. Una decisione che il pubblico non ha ancora perdonato ai Wedding Planner e infatti la mancanza dei Gladiatori in finale si è fatta sentire.

Max Giusti dopo Pechino Express si sente un Ferragnez: la rivelazione

Enzo Miccio ha detto di aver fatto ciò che la gara richiedeva, senza sensi di colpa verso i Gladiatori. Oggi Max Giusti ha confermato che in realtà lui non voleva fare Pechino Express: lo ha detto più volte durante il viaggio e ne abbiamo la conferma a programma terminato. Il Messaggero ha intervistato Max, che subito ha rivelato come è cambiata la sua vita dopo e grazie a Pechino Express. Queste le sue parole: “Ora mi ritrovo con duemila commenti a foto, mi sento come i Ferragnez. E pensare che Pechino nemmeno volevo farlo. Ho offerto tutto il cachet al mio collega, Marco Mazzocchi, per ritirarci”. Non si sono ritirati ed è stata la scelta più giusta.

Max Giusti pronto a tornare con Boss in incognito: “Pechino Express è stato solo il primo passo”

“Alla Rai mi hanno detto: iniziamo da qui. Mi hanno fatto capire che Pechino sarebbe stato solo il primo passo. Volevano che mostrassi al pubblico la persona non il professionista”, ha spiegato ancora sulla scelta di fare Pechino Express 2020. Adesso Max Giusti si prepara a tornare con Boss in incognito, che al momento è rinviato al prossimo autunno su Rai 2, come fa sapere Blogo.