Enzo Miccio si difende: “Mai colpi bassi a Pechino”, ma fan non perdonano

Pechino Express 2020, Enzo Miccio prima della finale: le parole su Facebook scatenano la reazione dei fan

Enzo Miccio è tra i concorrenti più amati di Pechino Express 2020. In coppia con la sua assistente Carolina formano i Wedding Planner, una delle coppie più agguerrite e battagliere della storia di Pechino Express. Una decisione di questa coppia però non è ancora stata digerita dal pubblico. Ci riferiamo a ciò che è successo nella semifinale di martedì scorso, quando i Wedding Planner si sono classificati al primo posto e hanno deciso di eliminare i Gladiatori. Max Giusti e Marco Mazzocchi erano a loro volta tanto amati dal pubblico e divertenti. Meritavano la finale secondo molti, ma Enzo e Carolina hanno scelto di eliminare loro e non le Top. Tra i commenti sui social in tanti hanno sostenuto che sia stata una scelta strategica, per eliminare una coppia forte e potenzialmente vincitrice tanto quanto i Wedding Planner. Insomma, come se Enzo e Carolina avessero eliminato i più forti per arrivare più facilmente alla vittoria.

Enzo Miccio si difende dopo aver eliminato i Gladiatori: “Mai fatti sgambetti, mai colpi bassi a nessuno”

Da queste accuse Enzo Miccio si è difeso in semifinale ma soprattutto si è difeso oggi. Con dei post sui suoi profili social, Miccio ha sostenuto e ribadito di non aver fatto sgambetti a nessuno. In vista della finale ha postato su Facebook il bilancio di questa esperienza: “È evidente in queste foto la nostra gioia quando abbiamo scoperto di essere giunti in finale. Abbiamo fatto un percorso faticoso ma leale senza mai fare sgambetti a nessuno e abbiamo dimostrato molte volte che non ci piace vincere facile ma guadagnarci e sudarci ogni vittoria di queste tappe”. E poi ancora: “Non una vittoria da esibire ma vincere quando si corre con le proprie gambe, quando si riesce a trovare una soluzione, quando una strategia ti dà una chance, quando il tuo operato è buono senza dare colpi bassi a nessuno… Perché abbiamo fatto solo quello che la gara prevedeva”. Tra i commenti a questo post, però, non tutti hanno condiviso il non aver dato colpi bassi.

Wedding Planner Pechino Express, i fan non digeriscono l’eliminazione dei Gladiatori

Se è vero che la maggior parte dei commenti sono dalla parte dei Wedding Planner a Pechino Express, in cui si legge che meritano la vittoria e che alla fine è normale eliminare i più forti, dall’altra ci sono tanti che contestano. Questo un esempio di commento contro il post di Enzo: “Non ti ha fatto onore eliminare i gladiatori, tantomeno dire quelle cose a Carolina, hai tirato fuori il peggio di te. PS: il programma è registrato speriamo tu non abbia vinto…mi dispiacerebbe solo per Carolina”. Questo un altro esempio: “Enzo ai Gladiatori il colpo basso lo avete dato!!! Sapevate che eliminando loro avete la vittoria in tasca stasera”. Aver eliminato i Gladiatori ha fatto perdere un po’ di sostenitori ai Wedding Planner, questo è poco ma sicuro.