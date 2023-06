Max Biaggi, la nuova fidanzata ha 29 anni meno di lui: chi è

Max Biaggi ha ritrovato l’amore nelle braccia di una giovanissima ragazza. Stando a quanto raccontato da Biaggi, infatti, da qualche mese ormai è finita la storia durata cinque anni con Francesca Semenza, la cui rottura non ha fatto molto clamore e sembra essere stata superata tranquillamente da entrambi. Adesso, infatti, l’ex pilota motociclistico è stato beccato dal settimanale Chi sulle spiaggie di Formentera in compagnia di Virginia De Masi. Chi è questa nuova misteriosa fidanzata? Virginia è una ballerina napoletana e ha 23 anni, dunque ben 29 in meno di Max, che di anni ne ha 52.

Tuttavia, la differenza d’età non sembrerebbe essere un problema e i due sono apparsi molto complici e affiatati mentre cercavano di godersi una rilassante giornata al mare. Mentre l’ex di lui, Francesca Semenza, postava sui social i suoi impegni con uno shooting a Livigno, nel frattempo, Max usciva allo scoperto con la sua nuova ragazza. Il campione motociclistico e Virginia, infatti, non si nascondono più e non hanno avuto alcun problema nello scambiarsi baci, coccole e teneri abbracci, nonostante i paparazzi. Prima sono stati fotografati al mare, dove lei indossava uno sgarciante bikini blu e, dopodiché, la giornata è finita in uno dei ristoranti più rinomati di Formentera, dove non sono mancate nuovamente le effusioni.

Chi è Virginia De Masi, la nuova fidanzata di Max Biaggi

Ma, cosa si sa della nuova fidanzata di Max Biaggi? Come menzionato prima, Virginia De Masi è napoletana, ha 23 anni e sin da piccola ha avuto una grande passione per la danza. Inoltre, ha una sorella gemella, ballerina anche lei. A quanto pare, le piace andare in discoteca il sabato sera e, stando a quanto detto in un’intervista di sette anni fa ad un giornale locale, non crede al principe azzurro. Ecco cosa disse Virginia ai tempi: “Il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere, e soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi”.

Insomma, chissà se questa volta Max ha finalmente trovato la donna giusta per lui. Prima della relazione recentemente naufragata con Francesca Semenza, il 52enne era stata legato per molto tempo alla cantante Bianca Atzei, divenuta mamma da poco insieme al compagno Stefano Corti. Ancora prima, poi, Biaggi è stato sposato con Eleonora Pedron, con la quale ha avuto i suoi due figli: Inés e Léon.