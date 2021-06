Max Biaggi, Domenica In: miele per la Pedron ma non per Bianca Atzei

L’ex pilota si è confidato, spendendo parole di profonda stima per l’ex Miss Italia. Nessuna menzione per Bianca Atzei: perché non è stata nominata

Max Biaggi, fresco di festeggiamenti per il suo 50esimo compleanno (il traguardo lo ha tagliato il 26 giugno 2021), ha concesso una lunga e intensa intervista, riannodando i fili della sua carriera e della sua vita privata. Una data spartiacque che lo ha cambiato profondamente è il 9 giugno 2017: in allenamento al circuito “Il Sagittario” di Latina, fu vittima di un grave incidente riportando fratture multiple e un trauma cranico. In seguito alle conseguenze di tale infortunio e allo shock subito, il successivo 18 luglio decide di ritirarsi definitivamente dall’agonismo e di troncare la relazione con la cantante Bianca Atzei (la love story durava da circa due anni).

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, a proposito dell’incidente del 2017, ha dichiarato: “Dovevo rimettermi in carreggiata eliminando quelle cose che non mi avrebbero portato da nessuna parte, anche se in quel momento non sembrava la scelta giusta. Volevo ottimizzare i tempi, ci ho pensato molto in quelle giornate nella sala di rianimazione. Mi sono sentito molto solo in quel momento, perché in quella camera ero solo appunto. Sono evoluto e ho buttato tutto il mio amore sui figli”.

Bianca Atzei non viene mai menzionata, eppure, dietro a quelle “cose” che non lo portavano da “nessuna parte”, si cela anche la relazione vissuta con la cantante. Quando avvenne la rottura, Max usò simili parole a quelle pronunciate a Domenica In. E infatti per la Atzei fu una doccia gelatissima. Fu un vero e proprio pugno nello stomaco.

“Tutto è successo in modo veloce”, aveva spiegato Bianca al settimanale Chi. “Non so nemmeno come commentare una cosa del genere – aveva aggiunto -. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”. In verità non si trattò di un brutto sogno ma della cruda realtà visto che Max rimase fermo sulle sue posizioni, chiudendo la love story e andando oltre.

Di tutt’altra musica invece le dichiarazioni riferite ad Eleonora Pedron, alla quale è stato legato per undici anni. Con l’ex Miss Italia ha avuto due figli. “Con lei c’è un bellissimo rapporto, siamo in contatto quotidianamente in base agli impegni. Siamo bravi”, ha spiegato Max a Mara. “Non glielo mai detto ma Eleonora è brava a organizzare tutto”, ha concluso, facendo intenerire la ‘Zia’ e senza dubbio anche la Pedron.

Biaggi è poi scoppiato in lacrime nel momento in cui sono apparse in video alcune fotografie di Fabrizio Frizzi, al quale era legato da una profonda amicizia.