Mauro Marin riconosce suo figlio e riconquista l’ex compagna

Storia a lieto fine per Mauro Marin. Il vincitore del Grande Fratello 10 si è riavvicinato all’ex compagna Jessica Bellei, che nel 2018 gli aveva dato il figlio Brando. Quando la donna era al terzo mese di gravidanza ha scoperto una serie di tradimenti da parte dell’ex gieffino: ha così lasciato l’uomo ed è tornata a vivere dai suoi genitori in Abruzzo.

Mauro Marin ha visto per la prima volta il suo unico erede quando il piccolo aveva già 13 mesi. In questi giorni, a quattro anni dalla nascita di Brando, l’ex concorrente del GF ha ufficialmente riconosciuto il bambino. Ora il primogenito di Mauro e Jessica ha il cognome di entrambi i genitori.

Nell’ultimo anno Marin ha ripreso a sentire e vedere Brando e Jessica con maggiore regolarità e ha capito di amare profondamente entrambi. Per questo il 42enne ha deciso di dare una seconda chance alla sua storia d’amore con la Bellei.

La rivelazione di Mauro Marin

Al settimanale Nuovo Mauro Marin ha dichiarato più entusiasta che mai:

“Ho capito quali sono le cose realmente importanti nella vita. Mio figlio e la mia compagna rappresentano un’ancora di salvezza per me. Abbiamo deciso di provare a recuperare il nostro rapporto. Per il bene della coppia e del bambino”

Mauro Marin ha pubblicamente ringraziato la suocera Monica, la madre di Jessica, che ha sempre fatto il possibile per non escludere l’ex vincitore del Grande Fratello dalle loro vite. Ora a settembre la Bellei e il bambino si trasferiranno per una settimana nella casa di Mauro sita a Castelfranco Veneto.

L’obiettivo è quello di tornare a convivere tutti lì come una famiglia normale, pronta a dimenticare i drammi del passato. Sia Mauro sia Jessica vogliono però fare tutto con calma, con un passaggio graduale per non traumatizzare troppo Brando che ha sempre vissuto a Sulmona, in Abruzzo.

La nuova vita di Mauro Marin

Dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia Mauro Marin è stato spesso protagonista di serate in discoteca e ospite di vari programmi sul piccolo schermo. Il giovane non ha però mai smesso di lavorare nell’attività di famiglia, che si occupa della vendita di salumi. Di recente Marin è tornato pure in televisione: insieme all’amico Gigi Arca conduce un programma su Italia 121.