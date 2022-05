Mauro Marin oggi: la situazione col figlio e il messaggio a Veronica Ciardi

By

“Sono stato in silenzio per anni, adesso dico la mia”, ha detto in un’intervista il vincitore del Grande Fratello 2010

Che fine ha fatto Mauro Marin del Grande Fratello? L’ultima apparizione dell’ex gieffino in televisione risale al 2019, quando è stato ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare della sua delicata situazione famigliare. Ora l’ex concorrente del reality show è riapparso sulle pagine del settimanale Mio: in un’intervista esclusiva ha parlato di come è cambiata la sua vita negli ultimi anni.

Dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia Mauro Marin è stato spesso protagonista di serate in discoteca e ospite di vari programmi sul piccolo schermo. Il 42enne non ha però mai smesso di lavorare nell’attività di famiglia, che si occupa della vendita di salumi. Di recente Marin è tornato pure in televisione: insieme all’amico Gigi Arca conduce un programma su Italia 121.

Nel frattempo è migliorata la sua situazione privata: in passato Mauro Marin non aveva nascosto il rapporto conflittuale con l’ex Jessica, madre del figlio Brando. I due si sono mollati quando la ragazza era in dolce attesa. L’ex vincitore del GF Nip ha spiegato che adesso la situazione si è normalizzata. A giugno il giudice civile deciderà il mantenimento che Mauro dovrà dare al suo unico erede anche se sono già tre anni che si occupa economicamente del bambino.

Per il momento Mauro Marin deve fare i conti con un legame a distanza: Brando vive infatti con la madre e con i nonni materni a Sulmona mentre l’ex gieffino abita a Castelfranco Veneto. Padre e figlio si vedono quando possono ma alimentano il loro rapporto con tante videochiamate. Marin ha inoltre una nuova compagna, la cui identità è top secret. Per ora Mauro non pensa ad un’altra paternità.

Il messaggio a Veronica Ciardi

Nell’intervista rilasciata a Mio Mauro Marin ha inoltre ricordato Veronica Ciardi, con la quale è stato amore e odio a prima vista nella Casa più spiata d’Italia. In che rapporti sono rimasti? Marin ha rivelato:

“Le ho fatto gli auguri perché si è sposata e ha due figli. Finisce qua. Sarah Nile non invitata al matrimonio di Veronica? Ci sono rimasto male, ma sono affari loro in fondo. Mi dispiace, però, che alcuni rapporti si guastino”

Nell’estate 2021 Veronica Ciardi, che da tempo si è allontanata dallo showbiz, è convolata a nozze con Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus. La coppia, parecchio riservata, ha due bambine: Deva e Lena.

Mauro Marin all’Isola dei Famosi?

Oggi Mauro Marin è lontano dallo spettacolo ma il suo sogno resta quello di partecipare all’Isola dei Famosi. Il salumiere ha confidato che ogni anno prova ad inviare la propria candidatura alla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma non è semplice riuscire ad entrare nel cast: