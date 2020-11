Mauro Corona non molla: “Mi piaceva stare con Bianca Berlinguer”

Mauro Corona è stato ospite dell’ultima puntata del programma ‘Stasera Italia’ condotto da Barbara Palombelli e in onda su Rete 4. Prima di parlare di politica, l’artista ha voluto salutare e chiedere ancora una volta scusa alla presentatrice della trasmissione di Rai Tre ‘Cartabianca’. I telespettatori sono abituati nel vedere frequentemente discutere i due, ma quest’ultimo litigio sembra aver superato davvero ogni limite.

Nonostante Corona abbia già chiesto scusa per quanto accaduto in una delle ultime puntate e la Berlinguer le abbia accettate, dicendo di essere disposta a riaverlo in trasmissione, il direttore di rete ha deciso comunque di metterlo alla porta vietandogli di partecipare al programma.

Durante una delle ultime dirette di ‘Cartabianca’ Bianca Berlinguer ha salutato lo scrittore 70enne riservandogli parole di affetto e stima:

“Approfitto della presenza di Oscar Farinetti per salutare Mauro Corona. Io spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto. Voglio che voi lo sappiate, lo abbraccio con tanto affetto”

Dopo le esternazioni avvenute in diretta da parte della conduttrice di ‘Cartabianca’, anche Corona ha rivolto dolci parole a Bianca Berlinguer, scusandosi per l’ennesima volta. Non potendo più tornare su Rai Tre per il veto imposto dal direttore di rete, lo ha fatto nel programma di Barbara Palombelli ‘Stasera Italia”. Qui è intervenuto nella puntata in onda su Rete 4 mercoledì 4 novembre 2020.

Prima di iniziare a parlare di politica e attualità, Mauro Corona si è scusato ancora una volta per i toni che ha usato nell’ultima litigata avuta in diretta con la Berlinguer. Nonostante la Palombelli abbia provato a cambiare discorso più di una volta, Corona ci ha tenuto a precisare quanto accaduto con la figlia di Enrico Berlinguer.

Mauro Corona si è dunque scusato per l’ennesima volta, pentito per i suoi modi decisamente da “cafone”. Un trattamento che, a detta dello scultore, Bianca Berlinguer non meritava. Corona sa di aver superato il limite e di aver avuto un comportamento non idoneo e ampiamente sopra le righe:

“Mi piaceva stare con la Bianchina, le chiedo scusa di nuovo, perché avevamo creato una coppia quasi comica, oserei dire. Stavo bene e non per la mia faccia in tv, ma perché dopo una vita miserabile, ho chiesto anche l’elemosina, avevo un’opportunità di riscatto”

Solo dopo questo monologo – con le ennesime scuse rivolte a Bianca Berlinguer- Mauro Corona ha cominciato ad esporre il suo parere sulla politica e sull’emergenza Coronavirus. Basterà questa nuova ammenda a far cambiare idea al direttore di Rai Tre Franco Di Mare?