Bianca Berlinguer torna a parlare di Mauro Corona: “Lo rivorrei subito”

Bianca Berlinguer ospite a Tv Talk ha parlato della sua Cartabianca ed è tornata a parlare anche di Mauro Corona. Prima di tutto però la giornalista ha commentato gli ascolti tv che registra la sua trasmissione. Ha detto di essere consapevole che il suo pubblico è prevalentemente femminile ed è molto felice di questo. Poi il discorso si è spostato su chi la affianca a Cartabianca, ovvero Enrico Lucci e lo stesso Corona. Più di qualcuno in studio le ha detto che scegliere Lucci è stata una scelta più che vincente.

A questo punto è arrivata la domanda su Lucci. Hanno chiesto alla Berlinguer se ha voluto l’ex Iena per spiazzare il pubblico o per alleggerire la sua immagine un po’ algida. La conduttrice ha risposto dicendo che questa immagine algida le apparteneva di più quando conduceva il telegiornale. In prima serata invece ritiene di aver modificato questo aspetto di sé. Ma è pur vero che gli stereotipi sono difficili da abbattere, per cui è sembrata consapevole e quasi rassegnata al fatto che ormai difficilmente riuscirà a scucirsi di dosso questo aggettivo.

In ogni caso la Berlinguer ritiene di non essere algida a Cartabianca, anche perché non si può fare un settimanale di informazione in prima serata mantenendo una struttura di racconto delle notizie che appartiene più al telegiornale. Fatta questa precisazione è passata alla risposta su Lucci. Nel rispondere, la Berlinguer è tornata a parlare di Mauro Corona:

“Ho scelto Lucci e ho scelto Mauro Corona, anche se in questo momento non posso averlo, ma come ho già spiegato più volte non per responsabilità mia, perché io lo rivorrei in trasmissione subito”.

La Berlinguer ha quindi spiegato di aver scelto delle persone diverse da lei per affiancarla a Cartabianca sia perché lo ritiene giusto sia per altri motivi. Il primo è che questo la aiuta, secondo perché serve anche a spiazzare gli ospiti. Ovviamente le parole su Corona hanno catturato maggiormente l’attenzione.

La conduttrice aveva già fatto presente il suo desiderio di riavere Corona a Cartabianca e da questo si era capito che non fosse responsabilità sua l’allontanamento dell’ospite. Dopo le dichiarazioni della giornalista infatti si è diffusa la voce secondo cui sia stato Franco Di Mare a fare fuori Mauro Corona da Cartabianca. Con tanto di tapiro da parte di Striscia la Notizia.