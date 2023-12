Mauro Corona show: Blasi e Belen ribaltate dallo scrittore

Domenica 3 dicembre era stato il momento di Belen Rodriguez, ospite a Domenica In, e di Ilary Blasi, accolta a Verissimo. La prima, nella chiacchierata con Mara Venier, aveva fatto confessioni sconvolgenti sul matrimonio con Stefano De Martino. La seconda, già protagonista nel docufilm Unica (uscito lo scorso 24 novembre su Netflix), aveva raccontato a Silvia Toffanin nuovi dettagli sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, trovando sostegno da parte della conduttrice del programma pomeridiano targato Mediaset.

Mauro Corona: la critica a Belen e Ilary Blasi

A dire la sua sulle interviste delle due showgirl è stato lo scultore e scrittore Mauro Corona, intervenuto a È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Riguardo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Corona si è mostrato critico, soffermandosi soprattutto sulla questione degli orologi e delle borse: “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe“. Corona ha poi aggiunto: “A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie… Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo“.

Capitolo Belen a Domenica In. Anche in questo caso Mauro Corona si è mostrato critico nei confronti della showgirl, che da Mara Venier aveva dichiarato di esser stata tradita ripetutamente da Stefano De Martino, accusandolo anche di non esserle stata vicina durante il brutto periodo attraversato. Belen, proprio al programma pomeridiano di Rai 1, aveva parlato della sua battaglia contro la depressione, raccontando anche del suo dimagrimento vertiginoso, che l’aveva portata a pesare 49 chili. Questo il parere di Mauro Corona: “Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale” ha detto. Lo scrittore e scultore, inoltre, ha spiegato:

“Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?“.

La replica di Stefano De Martino a Belen

Dopo l’intervista struggente di Belen a Domenica In era arrivata, poche ore dopo, la replica (da dimenticare) da parte di Stefano De Martino. Ospite a Che Tempo Che Fa, il conduttore televisivo aveva dichiarato di non voler rendere pubblica la propria verità, aggiungendo di volere ancora bene a Belen. Stando a fonti vicine alla modella, la showgirl argentina si sarebbe lasciata andare ad una sonora risata dopo aver sentito quanto detto da De Martino nel programma di Fabio Fazio. Le suddette fonti avevano rivelato anche che Belen Rodriguez avrebbe assicurato come le donne con cui il conduttore televisivo l’avrebbe tradita fossero ragazze comuni, non famose. In precedenza, a tal proposito, altre voci avevano fatto i nomi di Antonella Fiordelisi e Alessia Marcuzzi.