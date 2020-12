Mauro Corona, nuovo scivolone Rai (evitabile): le scuse di Viale Mazzini

Caso nel caso in Rai: protagonista sempre lui, Mauro Corona. Nell’ultimo periodo lo scrittore è stato al centro dell’attenzione mediatica. Tutto è cominciato dopo che ha dato, in diretta a CartaBianca (Rai Tre), della ‘gallina’ a Bianca Berlinguer. Immediato l’allontanamento dal talk, di cui era ospite fisso. Bianca però l’ha perdonato e lo rivuole in studio. Franco Di Mare, direttore di rete, assolutamente no. Ne è nata una querelle verbale dura che va avanti da giorni tra la giornalista e il dirigente che sostiene che al codice etico aziendale non si sgarra. Punto! Peccato che nella giornata di ieri in Rai, stavolta sulla rete ammiraglia, è andato in scena un altro patatrac sulla vicenda.

Sabato 12 dicembre 2020, su Rai Uno, nel corso del programma ‘Linea bianca’, nuovo format del servizio pubblico dedicato alla montagna e condotto da Massimiliano Ossini, chi ha fatto capolino? Niente po po di meno che Mauro Corona. Ma come? Il codice etico in Rai vale solo su Rai Tre e non su Rai Uno? Inutile dire che in un amen, subito dopo l’apparizione dello scrittore in video, si è scatenata una polemica rovente sui social. Viale Mazzini, compreso il ‘disguido’, si è affrettato a chiedere scusa agli utenti.

I vertici Rai hanno così parlato di “disattenzione” perché la rete principale non si è “attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai”. Questa la nota con cui il servizio pubblico si è scusato per l’inconveniente. Uno scivolone sicuramente evitabile che alimenterà ulteriori polemiche su un caso che sta facendo discutere da settimane.

Bianca Berlinguer e Franco Di Mare ai ferri corti: Corona conteso

Negli ultimi giorni la tensione tra il dirigente e la giornalista, conduttrice di CartaBianca, è salita alle stelle con una serie di botta e risposta a distanza e a mezzo stampa. La Berlinguer ha accusato il suo direttore di intromissione nel suo programma, sostenendo che Corona è un personaggio amato e ben voluto dal pubblico e dunque affermando che Di Mare non starebbe remando per far si che la rete raccolga ascolti. Dall’altro il medesimo direttore che non vuole in alcun modo cambiare idea sulla decisione di lasciare a casa lo scrittore.