Mauro Corona: lite con Berlinguer, scuse e lamenti. “Ora rischio”

Mauro Corona ha chiesto pubblicamente scusa nella trasmissione di Bianca Berlinguer. È successo nella puntata andata in onda martedì 17 ottobre, dove l’ospite si è mostrato alterato a causa di una lite fatta al telefono con la conduttrice, poco prima della messa in onda.

Non appena è stato aperto il collegamento, lo scrittore si è scusato: “Le devo delle scuse, lei sa perché. Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie“.

Dopodiché la trasmissione è proseguita come sempre, ma poi, a fine collegamento, Corona ha detto che la sua partecipazione al programma è sempre di più a rischio.

“C’è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Pier Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno. Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione“.

La Berlinguer ha cercato più volte di bloccare lo scrittore, ma non ci è riuscita. È stato poi Corona stesso a chiudere il discorso con un: “No no, ma non mi interessa“, lasciando poi la sua postazione.

Il trasferimento a Mediaset

Bianca Berlinguer, con l’arrivo del nuovo Governo e i grandi cambiamenti che ci sono stati in Rai, ha deciso di trasferirsi in una nuova azienda: Mediaset.

La conduttrice ha lasciato una lettera di dimissioni, dove ha comunicato il suo trasferimento a Mediaset. Prima, secondo quanto riportato dal Foglio, pare che abbia provato a chiedere la fascia serale di Damilano, ma senza riuscirci. Poi sembra che abbia chiesto di far spostare la Fagnani ad un altro giorno, poiché le “rubava pubblico”; infine la decisione definitiva: quella di andarsene.

La Berlinguer ha cambiato azienda ma non format del programma, con un nome leggermente diverso, da “Carta Bianca” a “È sempre Carta Bianca“. Non ci sono state grandi novità per gli ospiti, primo tra tutti Mauro Corona, che è rimasta una presenza fissa. Il tutto in onda su Rete 4.

Poco dopo aver comunicato pubblicamente la decisione, Bianca Berlinguer ha spiegato che sperava di poter ritrovare più libertà in Mediaset, sentendo meno la pressione dei partiti politici. Al tempo stesso, però, conscia di avere una concorrenza molto più agguerrita, come quella delle fiction Rai.

La Berlinguer ha però comunque rivelato di essersi trovata molto bene in Rai, ma di aver avuto la sensazione che quella stagione e quel periodo della sua vita fossero finiti, dicendo di essere pronta ad una nuova azienda e a grandi cambiamenti. Questo passaggio, però, non cancella i suoi ideali politici, perché, come dice lei stessa: “Io sono e resterò una donna di sinistra“.