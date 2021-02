Mauro Corona caduto sulle montagne: brutto infortunio, parla la Berlinguer

Brutto infortunio per Mauro Corona, lo scrittore ed alpinista diventato noto in tv per le ospitate fisse nel talk di Rai Tre di Bianca Berlinguer #Cartabianca (talk da cui è stato escluso nei mesi scorsi). A riferire dell’incidente in cui è incappato Corona è stata proprio la Berlinguer che via social ha mandato un “grande abbraccio” all’amico, informando che si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero in seguito a una caduta sulle sue “amate montagne”. Il tutto incorniciato da una foto dell’alpinista che nonostante i problemi fisici riscontrati in seguito alla caduta è apparso sorridente.

Bianca, inoltre, ha sottolineato nel post che anche stasera Corona, infortunio a parte, non sarà presente nel suo programma. Come è noto da mesi c’è in corso un braccio di ferro tra la giornalista e il direttore di Rai Tre Franco Di Mare, con la prima decisa a riportare lo scrittore in trasmissione (è stato estromesso dopo che le ha dato della gallina, chiedendo scusa a più non posso alla conduttrice. Scuse accettate) e il secondo fermissimo sulle sue posizioni. A oggi Mauro non figura più tra gli ospiti del talk.

Berlinguer, braccio di ferro con Di Mare: il veto su Corona resta

Sotto al post della Berlinguer si sono fatti vivi subito molti utenti che hanno augurato pronta guarigione allo scrittore. Inevitabile anche che si tornasse a commentare la sua esclusione da #Cartabianca. Va per la maggiore il pensiero che il ‘castigo’ inflitto a Corona sia stato esagerato e che lo si dovrebbe riaccogliere nel programma al più presto. Ai vertici di Viale Mazzini, evidentemente, non sono dello stesso parere. Prese di posizione che nelle scorse settimane hanno fatto salire di molto la tensione tra Bianca e i dirigenti.

La giornalista ha più volte rimarcato che la scelta su Corona è stata fatta senza il suo consenso e a scapito degli ascolti del talk. In più occasioni Bianca non ha nemmeno mancato di usare toni molto duri nei confronti di Franco Di Mare. Nonostante ciò al momento il veto di Rai Tre sull’alpinista resta.