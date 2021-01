Maurizio Costanzo si è vaccinato contro il Covid. Il giornalista e conduttore ha raccontato la sua esperienza intervenendo ai microfoni di Rai Radio1, nella trasmissione Un Giorno da Pecora. Costanzo ha raccontato di aver ricevuto la prima dose del vaccino otto giorni fa. Lo ha fatto presso il Campus Biomedico di Roma e ha ringraziato pubblicamente l’infermiere che glielo ha fatto, dicendo che è stato molto bravo. Parole di stima ma che nascondono anche affetto e riconoscenza verso la persona che lo ha accompagnato in questo primo passo verso il ritorno alla normalità, verso la possibilità di dire addio alla paura.

“Non ho avuto nessuna reazione collaterale”, ha aggiunto Costanzo raccontando la sua esperienza. Nei primi giorni di febbraio riceverà la seconda dose e ha invitato tutti a dire sì al vaccino contro il Covid. Il giornalista ha detto: “L’unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi”. Dopo aver rivelato di aver già ricevuto la prima dose del vaccino, Maurizio Costanzo ha anche spiegato il motivo per il quale ha deciso di non farlo sotto i riflettori. Lo ha reso noto a distanza di giorni e ha rifiutato di farlo in televisione.

Ha deciso di non ricevere il vaccino ripreso dalle telecamere per un motivo ben preciso: “Mi sembrava eccessivo. Finché lo fa un virologo di nome è giusto, perché è del ramo”. Non ha ritenuto opportuno quindi mostrarsi al pubblico mentre si vaccinava perché pensa di non essere la persona adatta per farlo. Non è opinione di pochi comunque che i Vip che si vaccinano sotto ai riflettori lo fanno un po’ per spettacolarizzare la cosa. Al contrario invece altri pensano che sia un modo per sensibilizzare la gente a dire sì al vaccino.

Non si può negare insomma che sia una questione che divide l’opinione pubblica. C’è infatti una fetta di pubblico che pensa che alcuni personaggi dello spettacolo potrebbero fungere da esempio per chi è ancora scettico. Maurizio Costanzo ha preferito farlo in privato. Tuttavia aveva già manifestato l’intenzione di vaccinarsi, quindi era cosa già nota e non lo ha raccontato oggi a sorpresa. Oggi si è semplicemente limitato a raccontare la sua esperienza e a spiegare il motivo per cui non ha accettato di vaccinarsi in televisione.