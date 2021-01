Maurizio Costanzo, la pensione può attendere: “Mi vaccino e vado avanti”

A 82 anni Maurizio non ha assolutamente voglia di ritirarsi a vita privata: agenda fitta anche per il 2021

Maurizio Costanzo, superata la soglia degli 82 anni (compiuti lo scorso 28 agosto), non ha assolutamente intenzione di andare in pensione. Anzi, ha tutta la volontà di proseguire nei mille impegni professionali che lo coinvolgono, tra tv, radio e carta stampata. Il marito di Maria De Filippi, intervistato dall’AdnKronos, ha fatto il punto sull’anno che verrà. Come di consueto è stato tutto tranne che banale. Il primo desiderio che ha? “Vivere. Mi pare la cosa più interessante. Anche se col Covid, e con la situazione generale che ci circonda, vivere già mi pare un grande traguardo”.

Spazio poi al capitolo vaccino. In questi giorni è cominciata la tanto ambiziosa quanto necessaria campagna di vaccinazione di massa in Italia, che si spera possa essere condotta in tempi celeri e che in qualche mese possa finalmente far sì che le vite di tutti tornino alla normalità ‘pre-covid’. Cosa pensa di questo Costanzo? Nel dibattito in corso ‘vaccini sì, vaccini no’, da che parte si schiera? Lo farà? “Spero di fare il vaccino presto. Non vedo altre alternative, in tutta sincerità”.

Inoltre il giornalista ha raccontato di essere sempre stato e di esserlo tuttora particolarmente attento alle precauzioni per scongiurare un contagio tanto che fa “un numero di tamponi esagerato“. Largo anche a una frecciatina per coloro che sono ascrivibili alla cosiddetta categoria dei negazionisti o per quelli che hanno preso sottogamba la pandemia, minimizzandone gli effetti che risultano invece drammatici. “Siccome non tutti i nostri connazionali sono attenti, meglio il vaccino”, ha chiosato.

Per il 2021 i propositi sono i soliti per il giornalista: impegno e lavoro, come da decenni a questa parte. Nessuna novità in tal senso. “A me piace lavorare, quindi finché avrò possibilità di lavorare, lo spirito è buono”, ha concluso.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il 2021 sarà un altro anno ricco di impegni

Se Costanzo è uno stacanovista, sua moglie Maria De Filippi non è da meno. Giusto qualche giorno di riposo durante il periodo natalizio e poi subito anima e corpo alla tv. Anche il 2021 la vedrà protagonista indiscussa della rete ammiraglia Mediaset, dove tornerà in video con gli intramontabili Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te. Non è detto che non si inventerà qualcosa di nuovo prima dell’estate dove, anche se non appare sul piccolo schermo, è comunque impegnata nella produzione di Temptation Island. Insomma, in casa De Filippi – Costanzo non ci si annoia mai.