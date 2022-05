Non è ancora finita la diatriba tra Maurizio Costanzo e Teo Teocoli. Tutto è cominciato a Domenica In, quando Teo è stato ospite di Mara Venier e si è sfogato sul dispiacere di essere stato dimenticato dalla televisione. Ha parlato in particolare di Costanzo, che lo avrebbe menzionato come terzultimo ricordando Mai dire Gol. Si è fatto un’idea precisa sul perché sia successo: secondo Teocoli, Costanzo ce l’avrebbe con lui perché ha declinato la proposta di fare Buona Domenica anni fa. Aveva rifiutato, ha spiegato, perché Fiorello gli aveva raccontato quanto fosse stato faticoso farla.

In quella occasione Mara Venier ha deciso di fare da paciere e ha telefonato a Maurizio. Quest’ultimo è intervenuto in diretta e ha detto di non avercela in alcun modo con Teo Teocoli. Allo stesso tempo si è detto dispiaciuto del malinteso e di aver detto cose non giuste, ma stima tanto Teocoli, ha proseguito, e lo ha invitato al Maurizio Costanzo Show. Teo aveva accettato con molto piacere, ma a quanto pare alla fine non lo ha fatto davvero.

Lo ha rivelato lo stesso Maurizio Costanzo nella sua trasmissione radiofonica Facciamo finta che, su R101. Ha prima raccontato cosa è successo, facendo un breve riassunto per chi non avesse seguito la vicenda. “Si era lamentato perché io lo ignoravo”, ha detto Costanzo su Teocoli. Poi ha raccontato di aver telefonato in diretta a Domenica In e di averlo invitato al Maurizio Costanzo Show. Avevano anche fissato il giorno, ma Teo Teocoli non è andato al Costanzo Show:

“È stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”

Riassumendo: Maurizio Costanzo ha invitato Teo Teocoli, lui ha rifiutato. Il giornalista ha mantenuto la parola data a Domenica In, però Teo non avrebbe fatto altrettanto pare di capire. Tornerà in televisione per raccontare cosa è successo stavolta? Magari c’è stato qualche imprevisto che gli ha impedito di partecipare al Costanzo Show. Forse richiamerà lui stesso per fissare un altro giorno? Una cosa appare chiara: lo scontro a distanza fra i due potrebbe essere appena cominciato. Magari anche stavolta interverrà Mara Venier per chiedere a Teocoli come mai non si è presentato al Costanzo Show?