L’imitatore ha attaccato il marito di Maria De Filippi che ha chiamato in diretta a Domenica In per risolvere l’equivoco

Teo Teocoli contro Maurizio Costanzo. Ospitato a Domenica In nel corso della puntata in onda l’1 maggio, l’imitatore, a un certo punto della chiacchierata, ha riservato esternazioni particolari al marito di Maria De Filippi, affermando di essere stato snobbato da lui. Immediatamente Mara Venier, padrona di casa del talk show festivo dell’ammiraglia Rai, ha avvertito che le dichiarazioni del comico avrebbero potuto diventare un caso spinoso televisivo. Così, in maniera preventiva, ha lasciato intendere di dissociarsi da quanto detto dal suo ospite per poi invitare Costanzo a chiamare in diretta per chiarire, laddove lo avesse ritenuto necessario. L’invito è stato prontamente accolto da Maurizio, che, pochi minuti dopo le parole espresse da Teocoli, ha chiamato in trasmissione.

Teocoli, come già detto nei giorni scorsi a Belve (Rai Due), ha raccontato di vivere un periodo delicato dal punto di vista professionale. In particolare ha raccontato di essere giù di corda in quanto crede che la tv ogni tanto si dimentichi di lui. A un certo punto del suo discorso ha tirato di mezzo Maurizio Costanzo, sostenendo che per un suo vecchio rifiuto relativo a quando andava in onda Buona Domenica, il giornalista avrebbe cominciato a lasciarlo da parte.

“Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla tv. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti? Io non ci sono mai. Ad esempio nella serie Alfabeto di Costanzo, Maurizio parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi. Io sono stato messo per terzultimo… “Poi c’è pure Teocoli…” L’intervistatore allora gli ha detto: “Ma è Teo!”. Maurizio ha risposto: “No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa”. Io so il perché di ciò: perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica. Io incontrai Fiorello che aveva fatto Buona Domenica l’anno prima e mi disse che aveva faticato tantissimo. Io dico la verità, non accuso nessuno”.

Praticamente Teocoli ha accusato il giornalista di averlo tagliato fuori per una vecchissima questione legata a una dinamica sotterranea di Buona Domenica. Questa almeno la versione di Teo. La “Zia”, compresa la delicatezza della situazione, ha rivolto un appello a Maurizio che ha preso il cellulare e ha chiamato in diretta a Domenica In per risolvere l’equivoco. Così il marito di Maria De Filippi:

“Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione (Alfabeto di Costanzo, ndr) non ho detto le cose giuste. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato”.

Costanzo ha quindi invitato l’imitatore al Maurizio Costanzo Show. “Ci vado volentieri”, ha risposto Teocoli che ha aggiunto di aver particolarmente apprezzato l’intervento del giornalista: “Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da Maurizio, così parliamo anche delle nostre cose”.

Domenica In, la ramanzina di Mara Venier a Teo Teocoli

Mara Venier, dopo l’attacco a Costanzo, ha fatto una dolce e garbata ramanzina a Teocoli, invitandolo a non chiudersi in se stesso e a chiarirsi con coloro con cui crede di avere dei conti in sospeso. A tal proposito gli ha pure consigliato di contattare Adriano Celentano. Motivo? Pochi giorni fa Teo ha detto di non sentire l’amico da un paio d’anni in quanto “Il Molleggiato” non gli risponderebbe al telefono.

“Io ho imparato una cosa, negli anni e con l’età – ha spiegato la conduttrice di Domenica In -: prima mi tenevo tutto dentro e soffrivo molto. Se qualcuno mi faceva qualcosa di male, tendevo a non dirlo. Nel corso degli anni ho imparato a prendere il telefono e a chiarire. Forse dovresti farlo anche tu. Ad esempio con Adriano Celentano, insisti, chiama lui e Claudia Mori, ti vogliono bene. Non ti chiuderti Teo”.

“Però è difficile, io sono spontaneo e sono quello che sono. Però quando vengo snobbato per certe cose… Ho fatto trasmissioni cult”, si è giustificato l’imitatore. “Tutti ti ricordiamo e ti vogliamo bene per questo. Donati, apriti, non ti chiudere”, ha concluso la “Zia”.