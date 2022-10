Maurizio Costanzo Show sospeso all’ultimo momento: ospiti a casa

La seconda puntata della nuova stagione del talk non andrà in onda su Canale Cinque: i lavori sono saltati nelle scorse ore

Sospeso il Maurizio Costanzo Show. Lo storico talk avrebbe dovuto andare in onda su Canale Cinque con la seconda puntata della stagione venerdì 7 ottobre 2022, subito dopo la fiction Viola come il mare. Tuttavia, come riferisce TvBlog, il marito di Maria De Filippi non andrà in video in quanto all’ultimo minuto è saltata la registrazione. All’origine del forfait c’è una “indisposizione” di Costanzo. Tutti gli ospiti che avrebbero dovuto partecipare alla puntata sono stati avvertiti per tempo e quindi non si sono recati al teatro dei Parioli (Roma).

Sull’indisposizione del giornalista non è stato aggiunto alcun dettaglio e quindi al momento non è dato sapere che cosa gli sia accaduto di preciso. Quel che è certo è che il programma non andrà in onda in seconda serata il 7 ottobre, fatto che creerà inevitabilmente un buco nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Probabilmente la trasmissione sarà rimpiazzata con un film. Non un gran problema comunque, visto che il Maurizio Costanzo Show era previsto dalle 23.40 all’1.50 di notte, una fascia televisiva non proprio tra le più battute.

Maurizio Costanzo Show: le ospitate saltate

Gli ospiti attesi avrebbero dovuto essere l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, l’attore e regista Ricky Tognazzi, la cantante Patty Pravo e l’imprenditrice nonché opinionista Sonia Bruganelli, con la quale si sarebbe dovuta aprire una discussione in merito alle vicende del Grande Fratello Vip 7.

Come sopradetto, tutti i personaggi in questione sono stati avvisati per tempo. Resta ora da capire se le ospitate saranno recuperate nelle prossime puntate oppure no.

S’è fatta notte regolarmente in onda

Tornando agli impegni televisivi del marito di Maria De Filippi, non c’è alcun problema per quel che riguarda la messa in onda del programma S’è fatta notte (in palinsesto al lunedì), previsto in terza serata su Rai Uno. Il decano dei giornalisti italiani, affiancato dall’ottimo Pino Strabioli, ha già registrato la trasmissione che, quindi, è già stata confezionata.